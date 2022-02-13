Erdoğan'ın kitabından sonra Ali Erbaş'ın kitabı da kriz çıkardı: Parası bağışlardan karşılanıyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yazdığı ‘Bilişim Çağında İnsan, Din ve Diyanet’ kitabından cami kütüphanelerine alınacağını belirterek, “Siyasi kimliğiyle öne çıkan Diyanet İşleri Başkanı’nın kitabından tanesi 15,5 TL’den en az 250 bin adet camilere, din görevlilerine bu ay satılmış olacak. Başkan, camiler için toplanan paradan kitabının alındığını bilmeyebilir. En azından sizin bilmenizi istedim.” diye yazdı.







MÜFTÜLÜKLER: ALMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Öztürk yazısında, “Din görevlilerinin de başkanın kitabını almaları isteniyor. Cami ve din görevlisi sayısı kadar müftülüklere gönderilen kitap elde kalırsa, müftü zor durumda kalacağını bildiği için o da din görevlilerini sıkıştırıyor, ‘Almayanlar hakkında işlem yapılacak’ diyor. Açıkçası müftülükler aldılar başına belayı. Kitabı siz daha önce fuardan ya da Diyanet Vakfı kitapevinden almış olsanız bile kabul edilmiyor, mutlaka müftülüklerden almanız gerekiyor. Açıkçası bu durumdan müftüler de, din insanları da rahatsız.” ifadelerini kullandı.





“YA TOPLANAN PARALARDAN YA DA CEMAATTEN BİRİSİNE ÖDETİYORUZ”

Öztürk, yazısına şöyle devam etti:





“Peki para yerine ulaşıyor mu ya da gerçekten kayıtlara geçen kadar mı para toplandığı konusunda şüpheler çok. Bu konuda açılmış davalar, yürüyen soruşturmalar, CİMER’e de yapılmış şikayetler de az değil. Yetkili konumda olan bir din görevlisi, dün şunları söyledi: Başkan Ali Erbaş’ın kitabını satıp göze girmek, daha yüksek görevlere gelebilmek için müftülerin çabası var. O yüzden başkanın kitabını hem camiye, hem de kendimize almamız için zorlanıyoruz. Bir çok yerde kitap parasını cami için toplanan yardımlardan karşılıyoruz ya da cemaatten birisine ödettiriyoruz. Din görevlisi kitap almak isterse zaten alır. Başkanın kitabından sınav soruları çıkacak diye sıkıştırılmamız çok yakışıksız bir durum.”





Diğer yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da daha önce 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' ismiyle bir kitap yazmıştı. 40 liradan satışa çıkan kitap ilgi görmeyince önce fiyatı düşürülmüş, bu formul de işe yaramayınca AKP teşkilatlarında dağıtılmıştı.