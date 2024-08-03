Erdoğan'ın kitabını yazdı, üçüncü koltuğu da kaptı

GEZİ PAYLAŞIMLARI
Birpınar, Murat Kurum’un bakanlığının ilk döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı oldu. Kurum’un 2’nci kez bakanlık görevine gelmesinin ardından sosyal medya hesabından, “Yeni dönemde yüksek enerjisi, tecrübesi, çalışkanlığı ve ekip ruhuyla çevre ve şehircilik konularında çok önemli işleri başaracaktır. İnancımız tamdır. Zorlukların üstesinden gelip, güzel projelere imza atacaktır. Yolu açık olsun’’ mesajını paylaşmıştı.
Erdoğan için kitap yazdı
Mehmet Emin Birpınar, Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olduğu dönemde “Çevreye Aşık Lider… Recep Tayyip Erdoğan’’ adıyla bir kitap yayınlamıştı. 1966 yılında Konya’da doğan Birpınar, 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamladı. 1994 yılında Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. 2009 yılında ise profesör oldu. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği müzakerelerinde de Türkiye’yi temsil eden Birpınar, Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi, İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyetine de üye bulunuyor. Birpınar, 3 Eylül 2018’den bu yana Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.