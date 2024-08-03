Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın kitabını yazdı, üçüncü koltuğu da kaptı /03 Ağustos 2024 09:04

Erdoğan'ın kitabını yazdı, üçüncü koltuğu da kaptı

Emlak Katılım Yönetim Kurulu Başkanı ve Çevre Bakanlığı müşaviri Mehmet Emin Birpınar, Futbol Federasyonu’nun Dış İlişkiler Başkanlığı’na da getirildi.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu göreve gelir gelmez yönetimde dikkat çeken değişiklikler yaptı. TFF Dış İlişkiler Kurulunda Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulunda Tacar Çağlar, Etik Kurulunda Rıdvan Gündoğdu, Kulüp Lisans Kurulunda ise Mustafa Çattık başkanlık görevine getirildi. Bu atamalarda en dikkat çekici ismi olan Mehmet Emin Birpınar, Emlak Katılım Yönetim Kurulu Başkanı ve Çevre Bakanlığı müşaviri olarak da görev yapıyor. Birpınar’ın danışmanlığı yürüten, Bosna Hersek doğumlu Haris Pojata ise Birpınar’ın oğlu Saim Birpınar’ın şirketinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Birpınar’ın geçmişteki sosyal medya paylaşımları da dikkat çekici. Gezi Parkı eylemlerini eleştirip “Tek bir ağaç bile kesilmemişken bin türlü yaygara yaptılar’’ dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de “Parti kursa yüzde kaç oy sizce bu milletten? Gezi eylemleri Türkiye’deki sermaye düşmanı sosyalistleri Koç sevdalısı yaptı. Koç ailesi okul yaptırdı diyorlar.  Koç Lisesi ve üniversitesine hiçbir garibanın çocuğu gidemez. Kilise tamir ettiren Koç camiyi es geçiyor. Koç ailesinin bu milletin hoşuna giden hangi, hayır işi var? Galatasaray candır, gerisi heyecandır’’ gibi paylaşımlarda bulunmuştu.

GEZİ PAYLAŞIMLARI

Birpınar, Murat Kurum’un bakanlığının ilk döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı oldu. Kurum’un 2’nci kez bakanlık görevine gelmesinin ardından sosyal medya hesabından, “Yeni dönemde yüksek enerjisi, tecrübesi, çalışkanlığı ve ekip ruhuyla çevre ve şehircilik konularında çok önemli işleri başaracaktır. İnancımız tamdır. Zorlukların üstesinden gelip, güzel projelere imza atacaktır. Yolu açık olsun’’ mesajını paylaşmıştı.



Erdoğan için kitap yazdı

Mehmet Emin Birpınar, Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olduğu dönemde “Çevreye Aşık Lider… Recep Tayyip Erdoğan’’ adıyla bir kitap yayınlamıştı. 1966 yılında Konya’da doğan Birpınar, 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamladı. 1994 yılında Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. 2009 yılında ise profesör oldu. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği müzakerelerinde de Türkiye’yi temsil eden Birpınar, Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi, İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyetine de üye bulunuyor. Birpınar, 3 Eylül 2018’den bu yana Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
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