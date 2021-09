Erdoğan'ın kitabının gerçek yazarını deşifre etti

Takan, 'Tayyip Erdoğan’ın 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ABD ziyaretinin içini doldurmak lazımdı. Ne yapıldı?.. SETA’da bir kitap hazırlandı, Tayyip Erdoğan’ın imzası atıldı, iç kamuoyuna da Tayyip Erdoğan ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ isimli kitap yazdı diye servis edildi.' dedi.



Haziran ayında Brüksel’de gerçekleşen NATO iderler zirvesinin ardından dünya bu ay New York’taki Birleşmiş Milletler liderler zirvesine kilitlendi. Zirvenin gündem maddelerine bakarsanız, hayati konular var. Ancak bizim açımızdan durum oldukça farklı… Tayyip Erdoğan, posta koymaya gidiyor!.. ABD Başkanı Biden’a mı? Yok, sanmıyorum… BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesine… Alayına birden gider yapacak!..



Saray adetiydi… Tayyip Erdoğan’ın BM temasları öncesinde ABD Başkanları ile yapacağı (yapması planlanan) görüşmeler allanır pullanır, iç kamuoyunda fırtınalar estirilirdi. Garibime de gitmiyor. Bu yıl mutedil bir hava var. Yandaş medya, verilen talimatlar doğrultusunda “Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Hertzog’un da olacağı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor” diye yazabiliyor. Hepsi o kadar. Kendi kaynaklarımdan yokluyorum; saray, Biden’dan randevu kopartmak için farklı kanalardan çabalıyor ama onlardan pek umutlu değiller. Belki ayak üstü bir selamlaşma. “Hello Mr. Erdoğan. How are you?” bile onlara yetecek. Zaten bu selamlaşmanın yaklaşık 1 saatlik içeriği sarayda doldurulup yandaş kalemlere yazdırılır!..



Öyle görünüyor ki, Biden sözünde duruyor. ABD Başkanı, Brüksel’de Tayyip Erdoğan’a “bundan sonra iki ülke arasında ilişkiler kurumsal düzeyde devam edecek” demişti. Meali, zırt vırt telefon yok. O zamandan beri Beyaz Saray’dan bizdeki saraya ulaşan tık yok. O yüzden bizdeki saray cenahı umutsuz gözüküyor olabilir. Brüksel’de verilen talimatlara uyularak Doğu Akdeniz’den gemilerimizi çektik, Libya’da yelkenleri suya indirdik, Suriye’de sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi yapıyoruz ama yine de 5 dakikalık baş başa görüşmeyi Erdoğan’a çok görüyorlar!..



Ee, o zaman Tayyip Erdoğan’ın 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ABD ziyaretinin içini doldurmak lazımdı. Ne yapıldı?.. SETA’da hazırlandı, Tayyip Erdoğan’ın imzası atıldı, iç kamuoyuna da Tayyip Erdoğan ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ isimli kitap yazdı diye servis edildi. Kitapta neler var;



¦ Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.



¦ Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM’ye ihtiyaç vardır.



¦ Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hakim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM’dir.



¦ Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM’nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.



¦ Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. Çözüm önerimiz ise ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır.



¦ Konsey’in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır.



¦ Daha iyi işleyen bir uluslararası düzen kurmak için ihtiyacımız olan halihazırdaki uluslararası kurumları çok taraflılık ekseninde yeniden yapılandırmaktır. Etkin çok taraflılık ancak kapsayıcı olan çok taraflı kurumların varlığıyla mümkün olabilir.



¦ Bu anlamda güvenlik konseyinin yeniden yapılandırılmasından başlayıp kapsamlı ve anlamlı reformları süratle uygulamaya koymalıyız. Güvenlik Konseyi’ni daha etkin, demokratik, şeffaf hesap verebilir bir yapıya ve işleyişe kavuşturmalıyız.



¦ Aynı şekilde uluslararası toplumun ortak vicdanını yansıtan BM Güvenlik Kurulu’nu da güçlendirmeliyiz. Söz konusu adımlar etkinliği haiz bir çok taraflılık için atılacak devrimci bir adım olabilir. Karşı karşıya kaldığımız sorunları zaman kaybetmeden gündemimize daha gerçekçi ve ciddi bir biçimde almazsak yarın çok daha geç olabilir.



Kitabı BM’de dağıtacaklarını (bedava) tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Sonra da başlayacaklar bizim buralarda gaz vermeye. “Dünya 5’ten büyüktür”ün mucidi Tayyip Erdoğan’ın dünya liderlerini nasıl ters yüz ettiğine dair sayısı şehir efsanesi dinlemeye hazır olun.