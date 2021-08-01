Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası /01 Ağustos 2021 13:04

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Yangın bölgesi Marmaris'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu için itfaiyenin trafikte bekletildiği iddia edildi.

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Türkiye son günlerde art arda çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Muğla’nın Marmaris ilçesi ise tüm kıyı şeridinde etkisini gösteren orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden sadece bir tanesi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’e gitti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan yurttaşlara çay fırlattı. Ayrıca Erdoğan’ın konvoyunun yangın bölgesinde yolları kestiği ve trafiğe neden olduğu görüldü.

“ERDOĞAN İÇİN İTFAİYE BEKLETİLDİ” İDDİASI
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın Twitter hesabından paylaştığı görüntüler ise sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde, polisin yolu kestiği ve trafiğin kilitlendiği görüldü.

O anları evinin balkonundan kameraya alan yurttaş, “Yangın bölgesinde arkda itfaiyeler bekliyor ama geçen daha önemli olduğu için yangın önemli değil. İtfaiye orada bekliyor. Sayın Erdoğan geçiyormuş.” dedi.


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