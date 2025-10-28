Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın konvoyu için kapatılan yoldan sahneye gidecekti cezaevine gönderdiler /28 Ekim 2025 17:57

Erdoğan'ın konvoyu için kapatılan yoldan sahneye gidecekti cezaevine gönderdiler

Erdoğan barikatını geçip sahneye çıkacaktı: Tiyatrocu kadına önce ters kelepçe, sonra cezaevi!. Öğretim görevlisi Eda Saraç tiyatroya yetişmeye çalışırken gözaltına alındı, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla cezaevine atıldı.

SHABER3.COM


Piri Reis Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Eda Saraç, önceki akşam tiyatro için gittiği İstanbul’un Harbiye semtinde, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis Saraç’ın geçmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan güvenlik önlemleri nedeniyle izin vermedi. Kurulan bariyerleri eleştiren Saraç’ı polisler ters kelepçe ile gözaltına aldı ve darp etti.

NEDEN HAKARET OLSUN?

Geceyi nezarethanede geçiren Eda Saraç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Duruşmayı izleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya çıkışta şunları söyledi:

“Bir kadın, bir sanatçı sadece sahnesine yetişmeye çalıştı diye yerlerde sürükleniyor, ters kelepçeyle darp ediliyor ve tutuklanıyor. Bariyerlere itiraz etmesi neden cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor? Bu, Türkiye’de hukukun artık iktidarın keyfiyetine teslim edildiğinin açık göstergesidir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın konvoyu için kapatılan yoldan sahneye gidecekti... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:58:10