Erdoğan'ın konvoyu için kapatılan yoldan sahneye gidecekti cezaevine gönderdiler





NEDEN HAKARET OLSUN?

Piri Reis Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Eda Saraç, önceki akşam tiyatro için gittiği İstanbul’un Harbiye semtinde, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis Saraç’ın geçmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan güvenlik önlemleri nedeniyle izin vermedi. Kurulan bariyerleri eleştiren Saraç’ı polisler ters kelepçe ile gözaltına aldı ve darp etti.Geceyi nezarethanede geçiren Eda Saraç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.“Bir kadın, bir sanatçı sadece sahnesine yetişmeye çalıştı diye yerlerde sürükleniyor, ters kelepçeyle darp ediliyor ve tutuklanıyor. Bariyerlere itiraz etmesi neden cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor? Bu, Türkiye’de hukukun artık iktidarın keyfiyetine teslim edildiğinin açık göstergesidir.”