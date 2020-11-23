Erdoğan'ın korkusunu yandaş yazar itiraf etti

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki Milliyet Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararı almasından endişelendiğini belirtti.





Bahçeli'nin siyaseten bir tehdit hissettiği zaman erken seçim çıkışı yapmaktan çekinmediğini belirten Selvi, Erdoğan'ın U dönüşünün sırrını şöyle itiraf etti: "Yeni reform sürecinde MHP’nin desteğini önemseyen Erdoğan, Bahçeli’yi rahatsız edecek beyanlara karşı hemen harekete geçti. Yeni reform süreciyle 2023 seçimlerini kazanmayı planlarken bir siyasi kaosla karşılaşmak istemedi. Tam zamanında ve yerinde bir hamle yaptı."





SELVİ: ERDOĞAN ARINÇ GİBİ DÜŞÜNMÜYOR





Selvi, "Henüz reform süreci başlamadan Arınç’ın yaptığı açıklamalar üzerine Erdoğan hızlı bir şekilde cevap verme gereği duydu. Çünkü; 1- Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala konusunda (Bülent) Arınç gibi düşünmüyor. 2- Hukuk ve ekonomi alanını kapsayacak olan yeni reform sürecinin amacından saptırılmasına izin vermedi. 3- Reform sürecinde yapılan açıklamaların MHP’yi rahatsız etmesine ve Cumhur İttifakı'nın zarar görmesine izin vermedi." ifadelerini kullandı.





ARINÇ: ÇOCUK BİLE YAZMAZ BU İDDİANAMELERİ





Erdoğan, AKP'nin kurucu üyelerinden ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" çıkışını ima ederek, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz." demişti.

