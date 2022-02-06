Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasını dünya basını böyle gördü /06 Şubat 2022 10:34

Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasını dünya basını böyle gördü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması dünya gündeminde de yer buldu. Erdoğan'ın "sağlığının hassas bir konu" olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanının aşı olduğu dönemde hangi aşıyı yaptırdığını söylemediği anımsatıldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün canlı bağlantıyla katıldığı Zonguldak - Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri açılışında sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Canlı bağlantının hemen ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NYT: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna cumhurbaşkanı ile görüşmesinden iki gün sonra koronavirüs testi pozitif çıktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Erdoğan,'ın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkenin cumhurbaşkanı Volodmr Zelenskiy ile bir araya geldiğini duyurdu.

Haberde, yetkililerin Türkiye'deki hastanelerin dolup taşmadığını ancak yoğun bakım ünitelerinin yüzde 70'inin dolu olduğunu söylediği kaydedildi.

NYT'nin haberinde ayrıca şunlar kaydedildi: 

"Our World in Data'ya göre, ülkenin 84 milyonluk nüfusunun yüzde 61'inden fazlası tam olarak aşılandı.

Erdoğan, ilk Covid aşısını Ocak 2021'de almıştı. Ancak o zaman hangi aşıyı aldığını açıklamamıştı. Öte yandan o sırada ülkede mevcut olan tek aşı, Sinovac tarafından yapılan Çin'in CoronaVac'ıydı."

The Washington Post: Cumhurbaşkanının sağlığı hassas bir konu

Erdoğan, dünkü Twitter paylaşımına yer verilen haberde Cumhurbaşkanının sağlığı Türkiye'de hassas bir konu olduğu vurgulandı. Sosyal medya kullanıcılarının, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili Twitter'daki "manipülatif" paylaşımları nedeniyle kasım ayında soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Bloomberg: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testi pozitif

Bloomberg, Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya haberinde yer vererek, kendisi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

The Guardian: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid testi pozitif çıktı

The Guardian ve Çin merkezli Xinhua da Bloomberg gibi söz konusu haberi Erdoğan'ın Twitter hesabındaki paylaşımı üzerinden duyurdu.

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