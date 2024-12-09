Erdoğan'ın koruma ekibi ve polislere 'işkece'den suç duyurusu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında Türkiye'nin İsrail ile ticaretini protesto ettiği için gözaltına alınan altısı kadın, üçü erkek, dokuz kişinin çıplak arama, şiddet ve işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıktı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre gözaltına alınıp tutuklanan ve 5 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan 9 kişi, maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle bugün suç duyurusunda bulundu. Gözaltında darp edildiklerini, nezarette yemek, su ve sabuna ulaşmada zorlandıklarını, çıplak ve elle aramaya maruz bırakıldığını anlatan gençler, İstanbul Valisi Davut Gül'ün önünde de şiddet gördüklerini söyledi.





Gözaltına alınanlar bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak işkence ve kötü muameleye ilişkin şikayette bulundu.





Gözaltına alınanların avukatları, Cumhurbaşkanlığı Koruma Personelleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli R.T. isimli polis memuru ile Marmara Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz memurları ve emri veren amirler hakkında, ‘İşkence, Nitelikli Kasten Yaralama, Cinsel Taciz, Hakaret, Tehdit, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Görevi Kötüye Kullanma’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.