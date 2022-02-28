Erdoğan'ın koruma müdürü öldürüldü mü?



TR724'ün özel haberi ne göre Saray’da çalışan bürokratlardan alınan bilgilere göre; Türkiye’de yapılan ilk bulgularda Eren’in vücudunda kalp krizini tetikleyen etken bir madde tespit edildi. Elde edilen veriler, incelenmesi için Adli Tıp uzmanlarına gönderildi. Raporun önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’na sunulacağı ifade edildi.





Senegal’de görevi esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’in naaşı geçen hafta Türkiye’ye getirildi. Eren’in cansız bedeni olası bazı ihtimaller dikkate alınarak, tam teşekküllü bir hastaneye götürüldü. Burada alanında uzman doktorların bulunduğu bir heyet, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Dokulardan zehirlenme ve benzeri ihtimallere karşı örnekler alındı. Yapılan ilk incelemelerde Emniyet Müdürü Eren’in vücudunda kalp krizini tetikleyici bazı etken maddeler bulundu. Elde edilen ilk bulgular da Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı ile paylaşıldı. Daha detaylı bir inceleme için alınan örnekler, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.







Zehirlenme iddiası üzerine, Koruma Dairesi Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yurt dışına giden ve Eren ile yakın çalışan ekibin bilgisine başvurdu. Eren’in kendileri için Türk aşçılar tarafından hazırlanan menüler haricinde bir şey yiyip yemediği, odasına herhangi bir kişinin girip girmediği gibi sorular yöneltildi. Ayrıca Eren’in ciddi bir kalp sorunu olmamasına rağmen, bir anda kalp krizi geçirmesi Saray’ı da harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın ekibinin periyodik olarak kontrolden geçirilmesi talimatı verildi.





KORUMA MÜDÜRÜ EREN’E ABD YASAĞI GETİRİLMİŞTİ





Koruma müdürü Hayrettin Eren ile ilgili bazı bilgiler de Saray ve çevresinde sıkça konuşuluyor. Eren ekibi tarafından sert ve kuralcı bir müdür olarak biliniyor. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem yurtiçi hem de yurt dışındaki gezilerinde personelinin en ufak bir zafiyetini bile affetmiyordu. Eren’in yakın devreleri de onun agresifliğine dikkat çekiyor. Bundan dolayı da yurtdışında bazı eylemlerde şiddet uygulamaktan hiç çekinmiyordu. Bunun son örneği 16 Mayıs 2017’de Washington’da yaşanmıştı.





Erdoğan’ın Beyaz Sarayı ziyareti sonrasında bir grup Türk Büyükelçiliği konutu önünde pankart açarak eylem yapmıştı. Bunun üzerine aralarında Koruma Müdürü Hayrettin Eren’in de bulunduğu bazı koruma polisleri, eylemcilere sözlü ve fiziki olarak müdahalede bulunmuştu. Bazı protestocular polisler tarafından feci şekilde dövülmüştü. Bunun üzerine de arbedeye karışan 15’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruması 19 kişi hakkında ABD’de dava açılmıştı. Erdoğan’ın koruma müdürü Muhsin Köse, Yusuf Ayar ve Hayrettin Eren’in de bulunduğu 19 kişi, nefret suçuyla arttırılmış şiddet suçu işlemeye teşebbüsle itham edilmişti.