Erdoğan'ın koruma ordusuna servet harcanıyor: Bir günün maliyeti 379 asgari ücrete denk!

BirGün'de yer alan habere göre; öte yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimini de geride bıraktı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korunması için harcanan miktar katlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığınca, yılın ilk yedi ayında 1 milyar 353 milyon 702 bin TL’lik harcama yapıldı. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 583 milyon 491 bin TL olarak açıklanmıştı.Bu veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 379 kişinin asgari ücretine karşılık gelen 6 milyon 446 bin TL oldu. Erdoğan'ın korunması için yılın ilk yedi ayında harcanan para 108 bin 240 emekli maaşına ve 79 bin 588 asgari ücretlinin de bir aylık maaşına denk geliyor.Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı:• 2020: 263,1 milyon TL• 2021: 306 milyon TL• 2022: 526,1 milyon TL• 2023: 1 milyar 77 milyon TL