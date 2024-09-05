Erdoğan'ın koruma ordusuna servet harcanıyor: Bir günün maliyeti 379 asgari ücrete denk!

Bu veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 379 kişinin asgari ücretine karşılık gelen 6 milyon 446 bin TL oldu. Erdoğan'ın korunması için yılın ilk yedi ayında harcanan para 108 bin 240 emekli maaşına ve 79 bin 588 asgari ücretlinin de bir aylık maaşına denk geliyor.
BirGün'de yer alan habere göre; öte yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimini de geride bıraktı.
HER YIL ARTIYOR
Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı:
• 2020: 263,1 milyon TL
• 2021: 306 milyon TL
• 2022: 526,1 milyon TL
• 2023: 1 milyar 77 milyon TL