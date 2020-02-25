Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde... /25 Şubat 2020 19:01

Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de kimin güdümünde hareket ettiği Almanya'da bir karnavalda maketle anlatıldı.

Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde...

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen sokak karnavalında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan protesto edildi.

Karnaval etkinlikleri kapsamındaki geçit törenine katılan ve Suriye yönüne giden Alman malı tankın üzerinde Erdoğan ile onu kumandayla yöneten temsili Rusya Devlet Başkanı Putin'in maketi dikkati çekti. 

Karnavalda Erdoğan ve Putin maketleri geçit yaptığı esnada iki lider ıslıklarla yuhalandı.

Bu protesto ile Almanya'nın Türkiye’ye silah ihracatı da tartışıldı.

Çekimi yapan Türkiye vatandaşı ise Erdoğan'ı ima ederek, "Arkadan kumanda ediyor. Görüyor musun? Kumanda ile çalışıyor. İçler acısı bir durum ya!" ifadelerini kullandı.

BREZİLYA CUMHURBAŞKANI VE TRUMP'IN DA MAKETLERİ VAR

Karnaval kapsamında İngiliz Avam Kamarası’ndaki milletvekillerine sonsuz bir Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) tartışmasında iskelet olarak gösterildi. 

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro maketi yanmış yağmur ormanlarında kömürleşmiş samba dansçılarının önünde geçit yaptı. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın maketi ise Roma İmparatoru Nero ile gösteri yürüyüşü yaptı.
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