Erdoğan'ın lüks yatı boğazda

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in “lüks harcama” diyerek Deniz Kuvvetleri’ne devrettiği yat, 2018’de Cumhurbaşkanlığı’na geçti. Yakamoz, büyük restorasyon sonrası ilk kez boğaz turu yaparken ortaya çıktı.







Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Yakamoz (Y68) isimli dev yat ilk kez İstanbul Boğazı’nda görüntülendi. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yat Kanlıca açıklarında fotoğraflandı. Kıyı Emniyeti’nin koruduğu yatın içerisinde kalabalık bir grubun olduğu görülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatta bulunup bulunmadığı açıklanmadı.





DEMİREL YAPTIRMIŞTI

Bir yurtdışı ziyareti sırasında yatta ağırlanan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1997’de Türkiye’nin de bir “protokol maksatlı devlet gemisi” olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden ayrılan bütçe ile bir yat yapılmasını kararlaştırdı. İstanbul Tersanesi’nde yapımına başlanan yatı 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “lüks harcama” diyerek teslim almayınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. Yat tamamlanarak yüzer hale getirildi. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu 2018 yılında ise yat Deniz Kuvvetleri’nden alınarak Cumhurbaşkanlığı’na devredildi. Özel bir tersanede restorasyonu yapılan yat için ne kadar para harcandığı ise bilinmiyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2018’de TBMM’ye sunduğu önergesiyle Cumhurbaşkanlığı yatını gündeme taşımıştı.





56 MİLYON ÖDENEK

Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 bütçesindeki ‘gemiler’ hesabında bulunan 56 milyon 768 bin 668 TL’lik ödenek bu yat için mi” sorusunu yöneltmişti. Oktay yanıtında, “Cumhurbaşkanlığı için siparişi verilen ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca kullanılan Yakamoz Yatı’nın 16 Mart 2018’de Cumhurbaşkanlığı tarafından devralındığını” açıklamıştı.





SAYIŞTAY’DA VERİ YOK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı 2019 denetim raporunun ekinde yer alan “kurum tarafından sunulan mali tablolarda” da “gemiler” konusunda bir veri yok. Ancak taşıtlar hesabı yer alıyor. Bu hesapta da 1.2 milyar lira gözüküyor. Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı 2020 Yılı denetim raporunun ekinde yer alan mali tablolarda da yine 1.2 milyar liralık taşıtlar hesabı var. Ancak “gemiler” diye ayrıca bir kalem bulunmuyor. Buna karşın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan Cumhurbaşkanlığı bütçe kitapçıklarında böyle bir kalem olabileceğine de dikkat çekiliyor.





MALEZYA KRALI’NI MI AĞIRLADI?



49.5 metrelik yatın yapımı sekiz yılda tamamlandı. Dört katlı yat, yüksek dalgalara maruz kaldığında etkilenmeyecek, sallanmayacak şekilde inşa edildi. 16 mil civarında yol yapabilen yat 15-20 gün sürekli seyir halinde olabiliyor. Uzun süre Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan yat, 2018’de Cumhurbaşkanlığı’na devrolunca restore edildi. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu da bulunan yatın fotoğraflarını “Yörük Işık” adlı sosyal medya kullanıcısı Twitter’da paylaştı. Yatta geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah’ın ağırladığı iddia edildi.