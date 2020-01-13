Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın maaşı ve emrindeki araç sayısı bilinmeyen 21 danışmanı var /13 Ocak 2020 11:19

Erdoğan'ın maaşı ve emrindeki araç sayısı bilinmeyen 21 danışmanı var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tayyip Erdoğan’ın 21 danışmanı olduğunu açıkladı.

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AmorsNews'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Cumhurbaşkanı danışmanlarına dair soru önergesine yanıt verdi.

Oktay, verdiği yanıtta, Erdoğan’ın danışmanı olarak 21 kişinin görev yaptığını açıkladı. Oktay, danışmanların “istisnai ve zorunlu haller” haricinde toplu olarak seyahat ettiğini açıkladı.

Maaş ve makam araçları açıklanmadı

Oktay, danışman sorusuna yanıt verirken, Tanrıkulu’nun danışmanların maaşları ve danışmanların kullanımına sunulan makam araçlarının sayısına dair ise yanıt vermedi. Oktay, danışman maaşlarıyla ilgili olarak “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 sayılı cetveline göre hesaplanmaktadır” ifadesini kullanmakla yetindi.

Personele 181 milyon ödeme

Oktay’ın danışman ödenekleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde personel giderlerinin tutarı dikkat çekiyor. Sayıştay’ın denetim raporunda yer alan bilançoya göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2018’deki personel ödemeleri için 181 milyon 640 bin 681 TL ödeme yapıldı. Bütçe verilerine göre Haziran 2018 sonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda 1.108 işçi, 479 kadrolu memur, 787 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2 bin 374 kişi çalışıyordu.
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