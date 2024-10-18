Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın maaşına yüzde 30 zam önerildi: 238 bin TL'ye yükselecek /18 Ekim 2024 14:41

Erdoğan'ın maaşına yüzde 30 zam önerildi: 238 bin TL'ye yükselecek

TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı’na ait 2025 yılı bütçe teklifine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşına yüzde 30 zam önerildi.

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2025 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi’nin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM’ye sunuldu. Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı merkezi bütçesinden, 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek ayrıldı.

ERDOĞAN'IN MAAŞINA YÜZDE 30 ZAM
Bütçe teklifinde; Cumhurbaşkanı’nın maaşının bulunduğu "Cumhurbaşkanı ödeneğine" ise 2 milyon 856 bin lira ayrıldı.

Böylece AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı aylık 183 bin liradan 238 bin liraya çıkarak yüzde 30 zamlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖDENEĞİ
"Cumhurbaşkanı ödeneği" 2026 yılı için tahmini 3 milyon 142 bin lira, 2027 yılı içinse 3 milyon 456 bin lira öngörüldü. Cumhurbaşkanlığı’nın önümüzdeki yılki "temsil ve tanıtma giderleri" için 255 milyon TL ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara" yapacağı transferler için 65 milyon TL, "hane halkı ve işletmelere" yapacağı transferler için ise 36 milyon lira bütçe verildi.


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