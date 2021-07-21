Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Maraş Planı'na tepki var: ABD'den Avrupa'ya peş peşe açıklamalar /21 Temmuz 2021 10:38

Erdoğan'ın Maraş Planı'na tepki var: ABD'den Avrupa'ya peş peşe açıklamalar

Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsüne ilişkin açıklamaları, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ifadeleri başta Rum yönetimi olmak üzere AB, ABD ve İngiltere'nin tepkisini çekti.

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Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, açıklamaların "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu söylerken, AB'nin dış politika şefi Josep Borrell de bunun barış görüşmelerini tehdit ettiğini belirterek, kararla ilgili "derin endişesini" dile getirdi.

Erdoğan bölgeye 'Cumhurbaşkanlığı Sarayı' ve 'Millet Bahçesi' yapılacağını duyurdu

Erdoğan geçtiğimiz gün Kurban Bayramı'nı geçirmek için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde söz verdiği 'müjdeyi' açıklayarak, KKTC'ye de bir 'Cumhurbaşkanlığı Sarayı' ve 'Millet Bahçesi' yapılacağını duyurdu.

Erdoğan ayrıca Kıbrıs'ta yaptığı konuşmada, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Tatar: Maraş'ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölge askeri bölge statüsünden çıkarılarak

Bu açıklamaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da Kapalı Maraş'ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin askeri bölge statüsünden çıkarılarak, sivil denetime geçeceğini açıkladı.

Tatar, "Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir. Bu adımla, iade talebiyle başvuran hak sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacaktır" dedi.

Güney Kıbrıs ise bölgenin statüsünde yapılacak bir değişikliğin, "Türkiye'nin burayı sahiplenme niyetini" açıkça gösterdiği düşünüyor.

Bölgenin yasal sahiplerine bırakılması ve BM kontrolü altına alınması çağrısı

Kararın "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu belirten Anastasiadis bunun Maraş'ın statüsünde değişiklik yapılmasını yasaklayan BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu belirterek bölgenin yasal sahiplerine bırakılması ve BM kontrolü altına alınması çağrısı yaptı.

"BM Güvenlik Konseyi Kararlarına saygı gösterilmeli"

Borrell ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin müzakerelere geri dönme konusunda taviz verilme riski söz konusu. BM Güvenlik Konseyi Kararlarına tam olarak saygı gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Yunanistan: En güçlü şekilde kınıyoruz

Yunanistan da Türk tarafının açıklamalarına cevap verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı paylaşımda, "Yapılan açıklamaları en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'den kınama

Bir açıklamada da ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "BM kararlarıyla tutarsız, kabul edilemez ve geçmişteki çözüm müzakerelerini sürdürme taahhütleriyle bağdaşmayan Maraş'ın bazı bölümlerinin Türk kontrolüne devredileceği duyurusunu kınadığını" açıkladı.

İngiltere'den tepki

İngiltere Dışişleri Bakanlığı,  Erdoğan'ın Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı kararı hakkında endişesinin dile getirerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Twitter'den paylaştığı yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maraş'ın kapalı alanının yüzde 3,4'ünü oluşturan bir bölgenin yeniden açılması ve yeniden yerleşimine ilişkin yaptığı açıklamaları için derin endişe duymaktadır" ifadesi yer aldı.

46 yıldır kapalı

46 yıldır kapalı olan ve "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş, yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu oldu.

Maraş konusu, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinde kapsamlı bir çözümün parçası olarak da görüşülüyor. Ancak şimdiye kadar müzakerelerde sorunun çözümü neticeye kavuşturulamadı.
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