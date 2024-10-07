Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın masasına konan rapor: Vatandaş adalet ve ekonomiden şikayetçi /07 Ekim 2024 14:36

Erdoğan'ın masasına konan rapor: Vatandaş adalet ve ekonomiden şikayetçi

AKP'nin 'Türkiye Buluşmaları'nda yurttaşların talepleri raporlaştırıldı. Öne çıkan en büyük sorun ise 'adalet' ve 'ekonomi' oldu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında AKP tarafından 81 ilde 11 bin program yapıldı. 

Talep, istek ve şikayetlerin kayıt altına alındığı programın raporlarından dikkat çeken sonuçlar çıktı. 

İKİ BAŞLIK ÖNE ÇIKTI
Geçtiğimiz yıllarda ilk sıralarda terör ve mülteci sorunu ön plana çıkarken, vatandaş bu defa en temel iki problem olarak ekonomi ve adaleti gösterdi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, vatandaşın istek ve şikâyetleri ilgili bakanlıklara bildirildi. Bakanlıklar, vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda yeni reformlar için çalışmalara başladı. 

Yandaş gazetenin haberine göre vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformunun önce Erdoğan’a ardından da Meclis’e sunulacağı kaydedildi.

AKP MYK'DE GÜNDEME GELECEK
Vatandaşın bir diğer problem olarak gösterdiği ekonomi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dar gelirli vatandaşların konut başta olmak üzere yaşadığı birçok sorun için yeni projeler geliştirileceği belirtildi.

Reform sürecinin bugün yapılması planlanan AKP MYK toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor.

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