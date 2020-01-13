Erdoğan'ın memleketinde vatandaşlar ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da memleketi olan Rize'nin Güneysu İlçesine bağlı Gürgen Deresi üzerinde Mahkeme kararına rağmen çalışmaları devam eden HES projesine tepkiler devam ediyor.





Köy halkına yol yapıldığı söylenerek Baro Enerji tarafından yürütülen çalışmaların, perde betonlar arkasına HES boruları döşenmeye başlamasıyla HES inşaatı olduğu anlaşılmıştı. Önceki hafta köy sakinlerinin seslerini duyurmak üzere eylem yaptığı HES inşaatıyla ilgili bu kez konunun mahkemeye taşınmasına karar verildi.





Handüzü Yaylası Kültür, Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Güneysu Çevre Platformu üyeleri ve köy halkı ile bir araya gelen Avukat Remzi Kazmaz, HES çalışmalarının devam ettiği dere üzerinden bir dizi incelemelerde bulundu.





"BU ACELE NİYE"





Yapılan incelemelerin ardından Gürgen Deresi üzerinde yapımı devam eden HES inşaatının, haksız, hukuksuz ve yasaya uygun olmayan bir şekilde yapıldığını tespit ettiklerini belirten Kazmaz, “Henüz kamulaştırma davaları açılmamışken, halkın arazilerine girmek kaydıyla buradaki vatandaşlar mağdur ediliyor.” dedi.





Avukat arkadaşlarıyla birlikte Perşembe günü Rize Adliyesi’nde yapımı devam eden HES inşaatına karşı dava açacaklarını belirten Kazmaz, “Doğada ve çevrede oluşturulan tahribatın daha ileriye gitmemesi için mahkemenin de yürütmeyi durdurma yönünde uygun kararı vereceğine inanıyoruz.” dedi.





HES şirketine de seslenen Kazmaz, “Bu kadar acele niye? Hak, hukuk, adalet, anayasa var. Sana varsa, buradaki insanlara da var. Bekleyin, yüce mahkeme kararını versin. Eğer sizin lehinize bir karar çıkarsa buyurun yapmaya başlayın. Ama yangından mal kaçırırcasına bu aceleniz niye? Haksız, hukuksuz ve yasaya aykırı bir şekilde burada işlem yapıyorsunuz. Biz mahkemeye başvuracağız, sizler de mahkeme kararını verene kadar yasalara ve bu halka karşı saygılı olun. Bu halk sizi saygıya davet ediyor” şeklinde konuştu.