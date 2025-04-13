Erdoğan'ın mesajlarını Öcalan'a anlatacaklar: İmralı heyeti ada yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, bu görüşmenin detaylarını aktarmak üzere yakında İmralı'ya gideceklerini aktardı.





İmralı heyetinde yer alan Buldan, "Süreçte yeni bir aşamaya gelindi... Çünkü ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı İmralı heyetini kabul etti" dedi. Buldan, Beştepe'deki görüşmede sadece Cumhurbaşkanı'nın değil, AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da bilgi ve görüşlerini aktardığını belirtti.





Beştepe'de hangi konuların gündeme geldiğine ilişkin Buldan, "Örneğin atılması gereken adımlar nelerdir? Sayın Öcalan'ın koşullarında bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Cezaevleriyle ilgili bir süreç başlayacak mı, başlamayacak mı? Hasta tutuklular... Bütün bunlar aslında dile getirilen konular. Ancak 'Şu konuda, şu zamanda adım atılacak' demek yerine, karşılıklı olarak demokratik siyasetin ve barışın güçlenmesi anlamına geldiği için bu adımların yavaş yavaş atılması gerektiği konusunda herkes kendi fikrini söyledi" ifadelerini kullandı.





"Asıl çözüm yeri parlamentodur"

Görüşmede herhangi bir olumsuz aktarım ya da tepkinin yaşanmadığını belirten Buldan, "Umut hakkı başta olmak üzere, sürecin ilerleyebilmesi için yasal adımlara ihtiyaç var, parlamentonun devreye girmesine ihtiyaç var. Çünkü bu işin asıl çözüleceği yer parlamentodur. Bütün partilerin, muhalefet partilerinin de dahil olabileceği bir mekanizmaya ihtiyaç var" diye konuştu ve "kısa zaman içerisinde insanların göreceği ve hissedeceği" somut adımlar atılacağına inandığını belirtti.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de bir araya gelmeyi beklediklerini söyleyen Buldan, "Önemli bir görüşme olacak. Belki de çıkarılacak yasaları gözden geçireceğiz, tartışacağız, nelerin yapılması gerektiğine dair fikir alışverişinde bulunacağız" dedi.





Tunç ile görüştükten sonra PKK lideri Abdullah Öcalan'ı gelinen aşamaya dair bilgilendirmek için İmralı'ya yeni bir ziyareti yapılabileceğini söyleyen Buldan, "Henüz tarih belli değil, yakın bir zamanda gitmeyi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Beştepe'de 10 Nisan tarihinde gerçekleşen toplantıya Buldan'ın yanı sıra İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katılmıştı.





Görüşme sonrası iki isim adına DEM Parti'den yapılan açıklamada, toplantının "Son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleştiği" bildirildi. Açıklamada, "Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz" denildi.