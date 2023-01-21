Erdoğan'ın mitinginde Sinan Ateş ayrıntısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Bursa'da toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende açıklamalarda bulunduğu sırada 'Sinan Ateş' adının yazılı olduğu atkılar açıldı.

Atkıları, Erdoğan’ın konuştuğu sahneye doğru tutan vatandaşlar “Sinan için adalet” ve “Duyun sesimizi artık” sloganları attı. Bazı pankartların toplanmaya çalışıldığı görüldü.





Ne olmuştu? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'isteği' üzerine görevinden istifa eden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.









Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar 13 şüphelinin tutuklandığı ve 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı ifade edildi. Ancak Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı hala bulunmadı.