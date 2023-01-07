Erdoğan'ın mitingine 'katılın' talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gelecek. Erdoğan burada, Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde saat 12.30'da başlayacak toplu açılış törenine katılacak.







Halktv'de yapılan habere göre, Erdoğan'ın katılacağı törene katılım için Valilik harekete geçti. Muratpaşa Kaymakamlığı'na yazı gönderen Antalya Valiliği kurum ve kuruluş personellerine duyuru yapılmasını istedi.





Valilik tarafından gönderilen yazıda şunlar yer aldı:





Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 12.30'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde toplu açılış töreni yapılacaktır.





Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşu personelinin söz konusu toplu açılış törenine katılımı konusunda gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.







