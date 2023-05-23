Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'montaj itirafı'nı yargıya taşıyor /23 Mayıs 2023 15:31

Erdoğan'ın 'montaj itirafı'nı yargıya taşıyor

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, montaj videolar ile görselleri hazırlayan ve paylaşanlarla ilgili şikayet dilekçesi verdiklerini duyurdu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak!" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından montaj video ve görsellerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"GEREĞİNİ YAPIYORUZ!"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan videoların montaj olduğunu itiraf etmesinin ardından Çelik’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Montaj video ve görselleri paylaşan, üreten, dahası ürettirenlerle ilgili olarak gereğini yapıyoruz! Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz! Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak! Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak..”

NE OLMUŞTU
Erdoğan, 22 Mayıs'ta katıldığı TRT canlı yayıyınında; mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşının eklendiğini kabul ederek, "Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj ama şu ama bu..." ifadelerini kullanmıştı.


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