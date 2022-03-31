Erdoğan'ın o karışımı yemesi mümkün değil: Manda yoğurdu hikayesi yalan mı?

Sosyal medyada son günlerin konusu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi" karışımı oldu.







Geçtiğimiz günlerde çiftçi buluşmasına katılan Erdoğan "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Tavsiye ederim" diyerek bir karışım önerdi.





ERDOĞAN BU KARIŞIMI YİYEMEZ

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında Erdoğan'ın tarifini verdiği karışımla ilgili bir doktor arkadaşının kendisini aradığını ifade etti. Ataklı, doktor arkadaşının sözlerini şöyle aktardı:





“2008 yılında Hürriyet gazetesinde çıkan bir haberden Erdoğan’ın gizli şekeri olduğunu öğrenmiştik. Bu bilgi daha sonra birkaç kere daha ortaya atıldı ve yalanlanmadı. Eğer durum gerçekten böyleyse Erdoğan’ın her akşam bu karışımı alması mümkün değil. Karışımdaki biri hariç üç gıda ürünü de yüksek şeker ihtiva ediyor ve şekeri olan bir kişinin bunu sürekli alması o kişini sağlığını çok ciddi biçimde olumsuz etkiler.”





İşte o haber:











