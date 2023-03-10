Erdoğan'ın o sözleri gündemde: Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yok

Erdoğan, bugün seçimleri 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a çeken kararı imzaladı. Erdoğan, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olduğunu açıkladı.
Karar Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yaklaşık 60 gün sonra sandık başına gidecek.
Cumhurbaşkanı Kararını imzalamasının ardından Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ne geçiş için yapılan referandum dönemindeki sözleri yeniden gündem oldu.
Erdoğan 2017 yılında Cumhurbaşkanı'na Meclisi feshetme yetkisi verildiği iddialarına yönelik Cumhurbaşkanı'nın "erken seçim kararı alma" dahi yetkisinin olmadığını söylemişti.