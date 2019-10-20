Erdoğan'ın o sözlerini duyunca...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda geçen ay yaptığı konuşması dolayısıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Türkiye'ye tepki gösterdiği, Ankara ziyaretini iptal ettiği belirtiliyor.





Hint medyasında yer alan haberlere göre ekim ayında Türkiye’ye gelmesi ve temaslarda bulunması beklenen Hindistan Başbakanı Modi ziyareti iptal etti.





ERDOĞAN BM'DE HİNDİSTAN'I HEDEF ALMIŞTI





Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de yaptığı konuşmada Keşmir’de yaşananları anlatırken, isim vermeden Hinduları hedef almıştı.





Erdoğan, "İnek eti yedikleri için kırbaçlanan, hatta palalarla dövülen, ölüme mahkûm edilen Müslüman gençleri nasıl savunacağız. İnsanlara böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman biz de inek eti yiyoruz. Bizim akıbetimiz ne olacak? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz, domuz eti yiyor diye bunlara müdahale etmedik, etmiyoruz da." ifadelerini kullanmıştı.





Erdoğan'ın bu sözlerinin Hindistan'da rahatsızlığa sebep olduğu belirtiliyor.





Hindistan’ın popüler haber kanallarından News18, Hindistan Başbakanı Modi’nin bu ay gerçekleşecek Ankara ziyaretini iptal ettiğini aktardı.





Erdoğan, 2 Mayıs 2017'de Hindistan Başbakanı Modi'yi başşehir Yeni Delhi'de ziyaret etmişti.





Haberde Hint yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden rahatsızlık duyulduğu ifade edilirken, Hindistan Başbakanı’nın en son Antalya’da düzenlenen G-20 zirvesinde Türkiye’ye gittiği kaydedildi.



