Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın öğrencilere verdiği 'müjde' alay konusu oldu /05 Kasım 2019 23:59

Erdoğan'ın öğrencilere verdiği 'müjde' alay konusu oldu

Yurt ücretlerinin 60 lira zamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenim kredisi veya bursunun yüzde 10 artışla 500 liradan 550 liraya çıktığını açıklaması alay konusu oldu.

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Öğrenci yurtlarına yapılan 60 liralık zammın ardından, Erdoğan’ın grup toplantısında öğrenim kredisine 50 liralık zammı müjde olarak vermesi, sosyal medyada öğrencilerin dalga konusu oldu.

AKP Grup Toplantısında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine öğrenim kredisi müjdesi verdi. Konuşmasında Erdoğan konuyla ilgili şunları kaydetti: “Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.”
 
17 Yıl önce göreve geldiklerinde öğrenim kredisi rakamlarının 45 lira olduğunu hatırlatan Erdoğan yeni zamlarla krediler, “Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak” diye konuştu.

ÖĞRENCİ HESABI

Erdoğan’ın müjdesini değerlendiren öğrenciler sosyal medyada gündem oldu. Bir öğrenci, yurtların 60 lira zamlandığını fakat öğrenciye 50 lira zam yapıldığını belirterek “Sonuç: öğrenci 10 lira zararda. Cumhurbaşkanına göre bu müjde” ifadelerini kullandı.

ŞIMARTMA ÖĞRENCİYİ BU KADAR!

Ekonomist Murat Muratoğlu da yaptığı paylaşımla 50 liralık zamla dalga geçti. Erdoğan’a “Öğrencileri şımartıyorsun” diyen Muratoğlu, “Ateşle oynuyor, gençliği yoldan çıkartıyorsun” diyerek esprili bir dille komik zammı eleştirdi. ‘Bu parayla iş yeri açarım artık ben’ sözleriyle Erdoğan’ın müjdesini ti’ye alan bir öğrenci de ‘Şımartma bizi bu kadar reis’ diyerek tepki gösterdi.
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