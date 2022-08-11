Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın olaylı ziyareti cemevini karıştırdı: 'AKP'nin dedesi' /11 Ağustos 2022 10:00

Erdoğan'ın olaylı ziyareti cemevini karıştırdı: 'AKP'nin dedesi'

Erdoğan’ın ziyareti Hüseyin Gazi Cemevi ile vakıf yönetimini karşı karşıya getirdi. Cemevi dedesi Hüseyin Öz, “Aralarında büyük anlaşmazlık çıktığını” açıkladı...

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Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret etmesi ve ziyaret öncesi cemevinin duvarındaki Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Ali'yi temsil eden resimlerle Atatürk resminin boyayla kapatılıp, diğer duvara çerçeveli resimlerinin asılması Alevi cemaatini ve derneklerini böldü. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi dede Hüseyin Öz,  ziyaret sonrası büyük anlaşmazlıkların ortaya çıktığını belirtti.

‘AKP'NİN DEDESİ'
Sözcü'ye konuşan Öz, şunları söyledi: “Bana çok sayıda hakaret içerikli telefon geliyor. Beni, ‘AKP'nin dedesi' ilan ediyor ve hedef gösteriyorlar. Laiklik, Mustafa Kemal, Cumhuriyet benim kırmızı çizgilerimdir. Cumhurbaşkanı'nı davet eden benmişim gibi gösteriliyor. Ayrıca gelebilir, bundan bir rahatsızlık duyulmamalı. Böyle bir ziyaret olacağını vakıf başkanı biliyormuş. İki gün önce kimseye söylenmemesi ricasıyla bize söyledi. Şu anda ikiye bölünmüş durumdayız. Dernek ve vakıf birbirine karşı hale geldi. Ben dernek yönetimindeyim. Bize dönük eleştirilerin başında ‘Niçin resmin üstünü boyayla kapattırdınız?' sorusu geliyor. Art niyetimiz yoktu. Çerçeveli resimler Cumhurbaşkanı geldiğinde asılı olduğu yerde kalacak. Yeni çerçeveler yaptırılıp, boyanan yağlıboya resimlerin yerine asılacak. Böylece cemevinin iki duvarında Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Ali ve Atatürk'ün ikişer resmi olacak. ”

ERDOĞAN HACIBEKTAŞ'A GİDİYOR
Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ağustos Cumartesi günü hayatında ilk kez Hacıbektaş ilçesine gidecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 3'ncü Hacı Bektaş-ı Veli Anma etkinliğine katılacak. Erdoğan, Çorum'dan helikopterle Hacıbektaş'a geçecek. Bakanlığın anmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok da katılacak. Bakanlık üç yıldır, Hacıbektaş Belediyesi ise 59 yıldır anma düzenliyor. Belediyenin etkinliği 16 Ağustos'ta başlıyor. Yoldaş, Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemi dahil ilçelerine hiç gelmediğine dikkat çekti.
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