Erdoğan'ın 'olmayan' diploması ile ilgili yeni mahkeme kararı

14. İDARE MAHKEMESİ: HKP’NİN DAVA AÇMA EHLİYETİ YOKTUR





İDARE MAHKEMESİ’NİN KARARI İSTİNAFA TAŞINDI!





“SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”





Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite ve lise diplomalarında belirsizlik olduğunu iddia ederek Marmara Üniversitesi’ne başvuru yaparak üniversitede bulunması gereken diplomaların, üniversite sicil dosyasının ve transkript belgesinin, gerçekte bulunup bulunmadığını sormuştu, varsa bir örneğinin paylaşılmasını talep etmişti.Marmara Üniversitesi, HKP’nin başvurusunu “kişisel veri olduğu” gerekçesiyle reddetmişti. HKP avukatları daha sonra üst başvuru yolu olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvuru yapmış, “kişisel veri olduğu” gerekçesi ve oy birliği ile reddedilmişti.Bunun üzerine HKP avukatları, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun kararının iptali için Ankara 14. İdare Mahkemesine iptal davası açtı. 14. İdare Mahkemesi de “her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmaması” gerekçesiyle “ehliyet yönünden” davayı reddetti.HKP avukatları bugün Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin bu kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesine verilen dilekçede, talep edilen bilgilerin kamu yararını ve kamu düzenini ilgilendirdiği belirtildi. Dilekçede, “Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamda bulunan kişinin bu makama gelme koşulları yoksa bunun araştırılmasını isteme ve dava açmada tüm özel tüzel kişiliklerin menfaati dolayısıyla taraf olma ehliyeti vardır” denildi.Dilekçe’nin devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Artık Partili bir Cumhurbaşkanı söz konusudur. Bu nedenle Partili bir Cumhurbaşkanının diplomasını başka bir Partinin sorması ve kamuoyu ile paylaşmasını istemesi gayet hukukidir”Konuya ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı, şunları söyledi:“Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tayyip Erdoğan’ın diploma meselesinin peşini bırakmıyoruz. Bizce Tayyip Erdoğan’ın diploma meselesi kişisel veri değildir. Tüm halkımızla paylaşılması gereken genel bir bilgidir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı’nın diplomasının olup olmadığı sadece o kişiyi veya o kişinin okuduğu iddia edilen okulları değil, herkesi ilgilendirmektedir. Partimiz yıllardır bu diploma meselesi için mücadele veriyor ve mücadelesini de sürdürecektir. Ne olursa olsun. Hangi şartlar önümüze gelirse gelsin bu mücadelesinden vazgeçmeyecektir. HKP olarak yaptığımız istinaf başvurusunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”