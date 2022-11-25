Erdoğan'ın örnek gösterdiği yerde köpeklerin işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıktı





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sokak köpekleriyle ilgili çalışmasını örnek göstermesinin ardından, Konya Hayvan Barınağı'ndaki bir köpeğin bir görevli tarafından elindeki kürekle vurularak katledildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili görüntülere tepkiler sosyal medyada çığ gibi yayıldı.





Sosyal medyada paylaşılan bir video hayvan barınağı görevlisinin elindeki kürekle köpeğe vurarak katlettiği görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.