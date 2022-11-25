Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın örnek gösterdiği yerde köpeklerin işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıktı /25 Kasım 2022 21:18

Erdoğan'ın örnek gösterdiği yerde köpeklerin işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını örnek gösterdiği Konya'da tam bir vahşet yaşandığı ortaya çıktı. Hayvan barınağındaki görevlinin, elindeki kürekle köpekleri öldürdüğü görüntüler infiale neden oldu. Hayvanları öldüren görevli tutuklandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sokak köpekleriyle ilgili çalışmasını örnek göstermesinin ardından, Konya Hayvan Barınağı'ndaki bir köpeğin bir görevli tarafından elindeki kürekle vurularak katledildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili görüntülere tepkiler sosyal medyada çığ gibi yayıldı. 

Sosyal medyada paylaşılan bir video hayvan barınağı görevlisinin elindeki kürekle köpeğe vurarak katlettiği görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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