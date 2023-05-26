Erdoğan'ın oturacağı koltuk canlı yayında!

Medyada sürekli görünürlüğü korunmaya çalışılan, önemli haberler dahi kesilerek görüntülerine yer verilen, katılacağı programlar aynı anda bazen 10’dan fazla kanalın ortak yayınına dönüşen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu defa da oturacağı koltuk canlı yayında gösterildi.



Pes dedirten bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



CNN Türk'te canlı yayında bir yandan haber servis edilirken yan tarafta da Erdoğan’ın oturacağı boş koltuk “Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan ortak yayında” anonsuyla gösterildi. Bu durum akademisyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılandı.



Akademisyen Can Ertuna, bu yaşananı “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stüdyoda oturacağı koltuk canlı yayında” diyerek duyurdu.