Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın özel uçakla gittiği finali Arjantin Devlet Başkanı televizyondan izledi /19 Aralık 2022 13:08

Erdoğan'ın özel uçakla gittiği finali Arjantin Devlet Başkanı televizyondan izledi

Final maçı için Erdoğan kalabalık heyetle Katar’a gitti, Arjantin cumhurbaşkanı evinden izledi

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3,8 milyar liralık para yetmediği için ödeneği 5,8 milyar lira yükseltilen Saray ödeneğini ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışla son kuruşuna kadar kullanan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin ile Fransa arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek üzere Katar’a giderken dünya kupasını kazanan Arjantin’in Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez maçı evinde izledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine gittiği Doha’da, konuk devlet ve hükümet başkanları ile 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

ARJANTİN DEVLET BAŞKANI MAÇI EVİNDEN TAKİP ETTİ

Arjantin’in solcu Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, Dünya kupası final maçını ekonomik kriz içindeki ülkesinde, deniz aşırı Katar’a gitmek yerine evinde ailesiyle takip etti.
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