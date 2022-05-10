Erdoğan'ın para beklediği Birleşik Arap Emirlileri Yunanistan'ı tercih etti

Türkiye'ye gelerek Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 10 dolarlık yatırım fonu oluşturacaklarını açıklamıştı.





Petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve AB'nin baskısıyla Yunanistan'a yöneldi.





Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi ziyarette bulunduğu BAE’nin başkenti Abu Dabi'de, Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.





Miçotakis’in makamından yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan Kalkınma Bankası ile Mubadala Yatırım Şirketi arasındaki işbirliğinin yenilenmesi ve 4 milyar euro tatarındaki yatırım için ortak girişimin oluşturulması iki ülke için büyük önem taşıyor.” denildi.





Bu arada toplantı sonunda basına bir açıklama yapan Miçotakis, AB ve BAE arasında sürdürülebilir enerji alanında yatırım yapmak için önemli fırsatlar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Coğrafi konumu nedeniyle Yunanistan, Orta Doğu'dan Avrupa'ya doğal gaz için bir kapı olma potansiyeline sahip. Daha fazla stratejik işbirliği için olasılıkları ve BAE’nin bu yönde gelecek yatırımlara katılımını araştırmak istiyoruz."





Başbakanlık görevine başlamasının ardından bu ülkeye üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Miçotakis, Yunanistan'ın BAE ile ilişkilerini derinleştirmek istediğini bildirdi.





Miçotakis, Ukrayna savaşının ardından çıkan enerji sorununa ilişkin, "Bu alanda iş birliğimizi daha da artırabiliriz." dedi.





İki lider, görüşmede, ikili ilişkiler, iklim krizi, Ukrayna ve bölgesel sorunlar gibi konuları ele aldı.





İKİ ÜLKE ARASINDA 9 ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşmenin ardından ticaret, enerji, sağlık konuları da içinde olmak üzere 9 işbirliği anlaşması imzalandı.





Öte yandan Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşına değinerek, ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım yapmaya hazır olduğunu belirtti.





Savaşın enerji alanındaki sonuçlarına da dikkati çeken Muhammed bin Zayid, "Biz, her zaman enerji güvenliğine önem veriyoruz. Biz de enerji tedarikçisi olduğumuz için enerji piyasasının istikrarı ile ilgileniyoruz. Orta Doğu ve Akdeniz'deki krizlere rağmen bölge, kalkınma ve barışçıl iş birliği açısından büyük perspektiflere sahip." ifadesini kullandı.





Muhammed bin Zayid, BAE'nin bu iş birliğine yönelik koşulları hazırlamak ve istisnasız tüm taraflar ile iş birliği sağlamak için çalıştığını vurguladı.