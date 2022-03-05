Erdoğan'ın 'patakladığı' eski bakan AKP'ye ayar verdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde tokat attığı iddia edilen Gençlik ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.Suat Kılıç paylaşımında seçimin yaklaştığı mesajını vererek, Külliye’nin yanlış adımlar attığını dile getirdi.Suat Kılıç daha sonra bu paylaşımını sildi.Eski Bakan o paylaşımında, “Elinin altında daha iyileri var. İyi süzmeli, en iyileri seçmelisin. Zaman daralıyor, en iyileri sahaya sürmekte tereddüt etmemelisin. Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak. En iyilerle olmana engel olanlar kötüdür. Elemeye buradan başlarsan yol yeniden açılır” ifadelerini kullanmıştı.İşte silinen o tweet: