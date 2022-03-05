Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın 'patakladığı' eski bakan AKP'ye ayar verdi /05 Mart 2022 11:00

Erdoğan'ın 'patakladığı' eski bakan AKP'ye ayar verdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine tokat attığı ve 'hırpaladğı' ileri sürülen Spor eski Bakanı Suat Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

SHABER3.COM

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde tokat attığı iddia edilen Gençlik ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Suat Kılıç paylaşımında seçimin yaklaştığı mesajını vererek, Külliye’nin yanlış adımlar attığını dile getirdi.

Suat Kılıç daha sonra bu paylaşımını sildi.

Eski Bakan o paylaşımında, “Elinin altında daha iyileri var. İyi süzmeli, en iyileri seçmelisin. Zaman daralıyor, en iyileri sahaya sürmekte tereddüt etmemelisin. Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak. En iyilerle olmana engel olanlar kötüdür. Elemeye buradan başlarsan yol yeniden açılır” ifadelerini kullanmıştı.

 İşte silinen o tweet:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın 'patakladığı' eski bakan AKP'ye ayar verdi Sonraki Haber >>

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

"Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek"

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:20:50