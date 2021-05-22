Erdoğan'ın Peker sessizliğini eleştirdi: Nerede bu adam?

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch’te, yayıncı Jahrein’in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in videolarıyla ilgili bilgiyi basın danışmanından aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:”Bir yerde ‘Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı dünyaların insanıyız görüşmedik’ demiş. Doğrudur. Bizim o dünyada işimiz yok. Soylu’nun, Peker’den 10 bin dolar aldığını söylediği siyasetçiyi açıklaması lazım. Yer altı dünyasının elimine edilmesi lazım, olmamalıdır. Bu olağanüstü rant, para, uyuşturucu demektir. Kendi aralarında rant savaşı var, Erdoğan hiç konuşmuyor. Sanki Erdoğan bu ülkeyi hiç yönetmiyor. Nerede bu adam? İzmit limanında, Mersin limanında uyuşturucular bulunmuş, hiçbir dava açılmamış. Siyasetçiler bu yeraltı dünyası aktörleri tarafından satın alınmıştır demektir bu.”





Diğer yandan Kılıçdaroğlu, “HDP ile ittifak içinde misiniz, sizin için ne ifade ediyor?” sorusunda “İttifak içinde değiliz. Bir ittifakımız var, ittifakı oluşturan partiler Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti, biz. İttifakta olsak HDP ile, söyleriz. Böyle bir şey yok. HDP’yi düşmanlaştırıyorlar. HDP bir siyasi parti. Meclis’te grubu var. Başkanvekili var… HDP ile bir ittifakımız yok” dedi.







Kılıçdaroğlu, “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak” sorusuna da, “CHP’nin adayı şu anda. Biz bir ittifak oluşturduk. Cumhurbaşkanı adayını ittifakla oturup konuşmak zorundayız, aksi halde yanlış yaparız. Cumhur İttifakı’na benzer aksi halde. Orada bir kişi konuşuyor, herkes ona itaat ediyor. Millet İttifakı bu konuyu konuşmadı, gündeme gelmedi” şeklinde cevapladı.





Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en çok kendisinden korktuğunu söylerken, “Emin olun korkuyor benden. Doğruları söylediğim için korkuyor, doğrulardan korkuyor…” dedi.





Güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanının tarafsız olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Parti liderlerine sorun olduğunda oturalım çözelim diyecek. Cumhurbaşkanı her türlü hakareti yapar, biz yapınca ‘hakaret ettiniz’. Ya parti liderisin ya Cumhurbaşkanısın” diye konuştu.





"VERGİ NEREYE GİDİYOR DERSENİZ HAPİSTE OLABİLİRSİNİZ"





Parlamentonun yürütme organını denetlemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:”83 milyon vergi veriyor. Nereye gidiyor bu para? Sorarsanız hapiste olabilirsiniz. Bir baskıyla karşılaşabilirsiniz. Parlamento bunları sorgulamak zorundadır. Bunu Sayıştay yapar. Ama elini kolunu bağladılar. Parlamento güçlenmeli, yargı bağımsız olmalı. Güçler ayrılığı oluşturacaksınız. İrade tek kişide.





Parlamentoda bir kesim hesap komisyonu kurulmalı ve bunun başkanı ana muhalefet partisinden olmalı. İktidar olduğumuzda harcamaların hesabını vermek zorundayız."







