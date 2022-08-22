Samanyolu Haber /Politika / Peker'in 'Deyyusu Ekber' dediği Hasan Yeşildağ kimdir? /22 Ağustos 2022 10:29

Peker'in 'Deyyusu Ekber' dediği Hasan Yeşildağ kimdir?

YouTube videoları ile gündem belirleyen Cevheri Güven, bu kez de Tayyip Erdoğan'ın herkesten gizlediği en karanlık adamı Hasan Yeşildağ'ı ve kirli ilişkiler ağını ortaya koyan bir video yayınladı.

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Cevheri Güven, videosunun açıklamalar bölümünde şunları söyledi:

Tayyip Erdoğan'ın herkesten gizlediği en karanlık adamı Hasan Yeşildağ kimdir? Hasan Yeşildağ'a ait tüm detaylar. 80 öncesi karanlık faaliyetleri, bulaştığı çok büyük suçlar, Erdoğan'ın önünü açmak için İslamcılar içerisindeki iki rakibinin ortadan kaldırılması ve korkunç detaylar.

90'lı yıllarda Erdoğan'la beraber işlediği suçlar. İstanbul'un en gözde mekanlarının kendisine tahsis edilmesi. Halen daha elinde hangi mekanları bulunduruyor? Ortaköy'deki belediyeden çöktüğü muhteşem evinin görüntüsü.

Tayyip Erdoğan'la cezaevine girme olayının gerçek yüzü. Kim yardım etti. Hasan Yeşildağ, Tayyip Erdoğan, Zeki Yeşildağ liderliğindeki çetenin en genç üyesi Yüksel Kocaman kimdir? Rolü ne?

Hasan Yeşildağ için Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca neden "Erdoğan'ın gizli kasası" dedi? Yeşildağ'ın elinde bulundurduğu mallar neler? Hangi holdingde Erdoğan'ın hisseleri onun üzerine?

Sedat Peker, Hasan Yeşildağ'a neden "Deyyusu Ekber" dedi.

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