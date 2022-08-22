Peker'in 'Deyyusu Ekber' dediği Hasan Yeşildağ kimdir?

Cevheri Güven, videosunun açıklamalar bölümünde şunları söyledi:







Tayyip Erdoğan'ın herkesten gizlediği en karanlık adamı Hasan Yeşildağ kimdir? Hasan Yeşildağ'a ait tüm detaylar. 80 öncesi karanlık faaliyetleri, bulaştığı çok büyük suçlar, Erdoğan'ın önünü açmak için İslamcılar içerisindeki iki rakibinin ortadan kaldırılması ve korkunç detaylar.

Sedat Peker, Hasan Yeşildağ'a neden "Deyyusu Ekber" dedi.







90'lı yıllarda Erdoğan'la beraber işlediği suçlar. İstanbul'un en gözde mekanlarının kendisine tahsis edilmesi. Halen daha elinde hangi mekanları bulunduruyor? Ortaköy'deki belediyeden çöktüğü muhteşem evinin görüntüsü.Tayyip Erdoğan'la cezaevine girme olayının gerçek yüzü. Kim yardım etti. Hasan Yeşildağ, Tayyip Erdoğan, Zeki Yeşildağ liderliğindeki çetenin en genç üyesi Yüksel Kocaman kimdir? Rolü ne?Hasan Yeşildağ için Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca neden "Erdoğan'ın gizli kasası" dedi? Yeşildağ'ın elinde bulundurduğu mallar neler? Hangi holdingde Erdoğan'ın hisseleri onun üzerine?