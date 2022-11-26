Erdoğan'ın planı işliyor, şehit haberleri gelmeye başladı

Taksim saldırısından hemen sonra TSK'yı harekete geçirip sınır ötesi operasyon başlatan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi beklediği şehir haberleri de gelmeye başladı. Bugün adeta dilinin altındaki baklayı çıkartan Erdoğan, Taksim saldırısını seçimlerde oy için fırsata çevirdiğini açıktan söylemiş oldu. Bu söylemin üzerinden saatler geçmeden ilk şehit haberi akabinden ikinci şehit haberi geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in şehit olduğunu açıkladı. Olayla ilgili MSB, şu açıklamayı yaptı; "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."