Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın 'reform' çıkışını tek cümle ile bitirdi /19 Kasım 2020 11:45

Erdoğan'ın 'reform' çıkışını tek cümle ile bitirdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "reform" vaadine mukabil ilginç bir değerlendirmede bulundu.

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Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek'in reform tartışmalarına dair, "Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin." yorumunda bulunduğunu aktardı. 

Taşgetiren'in bugün yayımlanan makalesine göre Çiçek, “Biz 459 yıldan beri yargının düzeltilmesini konuşuyoruz. Sadrazam Lutfi Paşa’nın Âsafnâmesinden, Göriceli Mustafa’nın Koçibey Risalesi'nden beri. Bir toplum 500 yıl adaleti arar mı?” sorusunu yöneltti.

Taşgetiren Çiçek’in kendisine, “Kanunda ne eksik?” sorusunu sorduğunu ve akabinde şunları dile getirdiğini kaydetti: “Bize top yekûn bir tevbe-i nasûh lazım. Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin.”
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