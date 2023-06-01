Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'resmi' mal varlığı yayımlandı: 2018'den beri yaşanan değişim dikkat çekti /01 Haziran 2023 16:21

Erdoğan'ın 'resmi' mal varlığı yayımlandı: 2018'den beri yaşanan değişim dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu resmiyete kavuştu. Erdoğan'ın mal varlığı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığı da ‘resmen’ duyuruldu. Üçüncü kez cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın 2018’den bu yana değişim gösteren mal varlığı dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yayımlanan mal bildirimine göre, Erdoğan’ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyle:

– Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988
– Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019
– Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:

– Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,
– Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,
– Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,
– Nezdinde: 30 bin TL

Borç-alacak bilgileri:

Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan
Tutar: 5 milyon 390 bin lira.

2018 YILINDAKİ MAL VARLIĞI
2018 yılındaki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası yine Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığı açıklanmış ve şu şekilde listelenmişti:

– Üç farklı bankada 6 milyon 77 bin 761 TL
– Nezdinde 70 bin TL
– Rize-Güneysu’da 10 bin TL değerinde 2000 metrekare arazi.
– İstanbul-Üsküdar-Kısıklı’da değeri 4 milyon değerinde konut.

2018 tarihli mal varlığı bildiriminde ayrıca Erdoğan’ın Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon lira borcu vardı.
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