Erdoğan'ın Rizelilere kurtuluş günü hediyesi: İthal çay

1918 Rize’nin kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşehrilerini kızdırdı.





Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Azerbaycan’dan siyah paketli çay ithalatının serbest bırakıldığı görüldü.





Konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan Doğru Parti Rize il başkanı Eyüp Demir, "Biz, 2 Mart 1918 Rize’nin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlarken, AKP hükümetinden Rize ye 2 Mart hediyesi ve sürprizi geldi" dedi. 300 ton paketli kuru çay ithalatına izin verildiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu: "2 Mart 2021 tahrili ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3583 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Azerbaycan’dan ülkemize düşük vergili yılda 300 ton paketli kuru çay ithaline izin çıktı.





İlgili kararda 0902. 30 kodu ile girilen bazı ürünlerin ithali listesinde yer alan çay ithali hem bölgemizde yaklaşık 202 bin çay üretimi yapan aileyi hem de stoklarında en yüksek seviyede kuru çay bulunan ÇAYKUR’u çok zor duruma sokacağa benziyor. Hükümet ne yapmaya çalışıyor, zaten ülkemize kaçak yollardan yüzlerce ton kaçak çay girdiği gerçeği ortadayken bu yolu resmileştirmek, başta üreticilerimiz olmak üzere ÇAYKUR’u da tehdit eder hale gelmiştir. Varlık fonuna devredilmiş olan ÇAYKUR elden çıkarmak niyeti taşıyan iktidar, işi oldubittiye getirmek istiyor. Yazıktır, günahtır, bölgemiz zaten göç vermeye devam ediyor, insanları açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmek kime ne fayda sağlayacak?"













