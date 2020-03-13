Erdoğan'ın sağ kolu Gül'ü bombaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2103 yılı mayıs-haziran aylarında İstanbul Taksim'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında geçen konuşmaları anlattı.





Eylemler devam ederken Erdoğan'ı arayan Gül'ün, "Ben rica ediyorum, lütfen müsaade edin. CHP meydana girsin, sonra zaten kendileri oradan ayrılacaklar." dediğini aktaran Varank, Erdoğan'ın cevabını da paylaştı.





ERDOĞAN'DAN GÜL'E: BU İŞLERİ ÇOK İYİ BİLMEZSİNİZ





Buna göre Erdoğan Gül'e şöyle dedi: "Abdullah Bey siz bunları tanımazsınız, bu işleri çok iyi bilmezsiniz, eğer bunlar bu meydana girerlerse bu meydandan bir daha asla çıkmazlar. Madem ısrar ediyorsunuz buna müsaade edeceğim ama çok pişman olacaksınız."





Varank şöyle devam etti: "CHP kortejinin gelmesi ile birlikte polisler meydandan çekildi ve herkes meydana girdi. Bundan sonra ki hadiseleri siz zaten gayet iyi biliyorsunuz. 2 ay boyunca o meydanı işgal ettiler. Oradan ayrılmadılar. Türkiye’nin her tarafında, yakma, yıkma, vandallık faaliyetleri arttı, sokakları adeta terör alanına çevirdiler."





VARANK'TAN GÜL'E "DANIŞIKLI DÖVÜŞ" İMASI





11'inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi parkı eylemleri ile ilgili, "Gezi Parkı eyleminden demokrasimizin ulaştığı noktayı ortaya koyması açısından gurur duydum." beyanına sert bir dille tepki gösteren Varank, "Şimdi kendime soruyorum 'Acaba bir danışıklı dövüş var mıydı?" dedi.





11'inci Cumhurbaşkanı Abdulla Gül, "Gezi olayları ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.





Varank, "Taksim Meydanı'nın terör örgütlerinin panayır alanı haline geldiğini, 2 ay kadar orayı nasıl işgal ettiklerini ben çok iyi hatırlıyorum. Bunlar asla gurur duyulacak hadiseler değildi, bunlar Türkiye'nin geleceğine kasıtla yapılan hareketlerdi." diye konuştu





VARANK'TAN BABACAN VE DAVUTOĞUL YORUMU: NEFİSLERİNE YEDİREMEDİLER







Varank, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurmasını, "Ben iki hareketin de ihtiyaçtan ortaya çıkmış hareketler olduğuna inanmıyorum. Siyasette nefis meselesi çok önemli bir meseledir. Eğer nefsiniz güçlü ise egonuz yüksekse bir yolda dava arkadaşlığı yapmayı zaman zaman kaldıramayabiliyorsunuz." dedi.





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