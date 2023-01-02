Erdoğan'ın sakladığı rakamları bakanlık açıkladı: Rekor açık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda ihracat rakamlarını açıklamış, ithalat ve dış ticaret açığı verilerine değinmemişti.







2022 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara çıktığının açıklanmasının ardından, ithalat ve dış ticaret açığı verisi ise Ticaret Bakanlığı’nın ilerleyen saatlerde açıkladığı öncü verilerle belli oldu.





Buna göre, 2022’de Türkiye’nin ithalatı yüzde 34 artışla 364,4 milyar dolara çıktı.





Dış ticaret açığı da yüzde 138 artışla 110,2 milyar dolara ulaştı ve yıllık bazda rekor dış ticaret açığı verilmiş oldu.





ARALIK AYINDA 10,4 MİLYAR DOLAR AÇIK

Bakanlığın verilerine göre, aralık ayında ise ihracat yüzde 3,1 artışla 22,9 milyar dolara, ithalat yüzde 14,6 artışla 33,3 milyar dolara yükseldi.





Dış ticaret açığı aralık ayında ise yüzde 52 yükselişle 10,4 milyar dolara çıktı.





EN FAZLA İTHALAT RUSYA’DAN

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 1,6 oranında artışla 1 milyar 806 milyon dolar, ABD yüzde 9,0 oranında azalışla 1 milyar 379 milyon dolar ve Rusya yüzde 122,3 oranında artışla 1 milyar 314 milyon dolar oldu.





ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,1 oldu.





Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu yüzde 56,3 oranında artışla 5 milyar 298 milyon dolar, Çin yüzde 15,5 oranında artışla 3 milyar 642 milyon dolar ve İsviçre yüzde 1.245,2 oranında artışla 2 milyar 520 milyon dolar oldu.





İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,5 oldu.





EN FAZLA İHRACATI KİMYA SEKTÖRÜ YAPTI

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen yıl 33 milyar 524 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 33 milyar 524 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamullerini, 30 milyar 995 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 21 milyar 205 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.





2022’de en fazla ihracat artışı yüzde 60,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.





Türkiye’nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 73,1’ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,8 artışla 185 milyar 880 milyon dolarlık ihracat yapıldı.





Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,5’ini oluşturan tarım grubunda yüzde 15,3 yükselişle 34 milyar 246 milyon dolarlık, yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda da yüzde 9,1 artışla 6 milyar 469 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.





İHRACAT BİRİM DEĞERİ 1,44 DOLAR

Geçen yıl 21 bin 501 firma ihracat ailesine katılırken, bu firmalar tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attı. Türkiye, 162 ülkeye ihracatını artırdı.





Birim ihracat değeri ise yüzde 14,7 artırarak 1,44 dolara çıktı.





2022 yılında en fazla ihracat yapılan 3 il sırasıyla 99,4 milyar dolarla İstanbul, 19,2 milyar dolarla Kocaeli ve 16,2 milyar dolarla Bursa oldu.







