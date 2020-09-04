"Erdoğan'ın şantajlarına teslim olursak, o zaman iyi geceler Avrupa"

Kurz, mülteci krizinin 5. yıl dönümünde Avusturya televizyonuna verdiği röportajda, bu yılın başlarında Yunanistan-Türkiye sınırında yaşanan gerginliğe değindi.







'AB, Erdoğan'ın şantajına izin vermemeli'





"Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak, o zaman iyi geceler Avrupa" şeklinde konuşan Kurz, Birliğin "kaçan kitleleri silah olarak kullanmakla" suçladığı Erdoğan'ın şantajına izin vermemesi gerektiğini belirtti.





Daha önceki açıklamalarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan sınırındaki mültecileri "silah olarak kullandığını" söyleyen Avusturya Başbakanı, "Yunan sınırı başta olmak üzere dış sınırlarımızda yasa dışı göçü durdurmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.



