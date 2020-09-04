Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan'ın şantajlarına teslim olursak, o zaman iyi geceler Avrupa" /04 Eylül 2020 10:14

"Erdoğan'ın şantajlarına teslim olursak, o zaman iyi geceler Avrupa"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın, sınırlarını koruma konusunda desteklenmesi gerektiğini söyledi. Tayyip Erdoğan 'karşıtlığıyla' bilinen Avusturya Şansölyesi ayrıca 'Erdoğan'ın baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz' dedi.

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Kurz, mülteci krizinin 5. yıl dönümünde Avusturya televizyonuna verdiği röportajda, bu yılın başlarında Yunanistan-Türkiye sınırında yaşanan gerginliğe değindi.

'AB, Erdoğan'ın şantajına izin vermemeli'

"Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak, o zaman iyi geceler Avrupa" şeklinde konuşan Kurz, Birliğin "kaçan kitleleri silah olarak kullanmakla" suçladığı Erdoğan'ın şantajına izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Daha önceki açıklamalarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan sınırındaki mültecileri "silah olarak kullandığını" söyleyen Avusturya Başbakanı, "Yunan sınırı başta olmak üzere dış sınırlarımızda yasa dışı göçü durdurmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

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