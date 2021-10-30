Erdoğan'ın satılmayan kitabı Cumhuriyet Bayramı'nda öğrencilere dağıtıldı

Yoğunluktan kitap okumadığını birçok söyleşide dile getiren AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yazdığı ancak satılmadığı için fiyatı 40 liradan 14 liraya kadar düşürülen kitap AKP teşkilatlarının ardından okullarda da dağıtılmaya başlandı.







ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ





Ankara’nın Keçiören ilçesinde Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere Erdoğan’ın ‘Daha Adil Dünya Mümkün’ kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı. Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenlendi. Okul müdürünün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli etkinlikler düzenledi. ‘Kitap Okuma Etkinliği’ kapsamında tüm öğrencilere Erdoğan’ın ‘Daha Adil Dünya Mümkün’ kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.





SATILMAYINCA FİYATI 40 LİRADAN 14 LİRAYA DÜŞTÜ





Geçen ay piyasaya çıkan Erdoğan’ın “Daha adil bir dünya mümkün” isimli kitabı satılmayınca indirime girdi. 216 sayfadan oluşan kitabın basımını Turkuvaz Kitap yaptı. Kitap ciltli ve ciltsiz olarak iki ayrı biçimde satışa sunulmuş, ciltli kitabın fiyatı 60 lira, ciltsiz olarak satış fiyatı ise 40 lira olarak belirlenmişti. Fiyat önce 28 liraya, sonra da 14 liraya düşürüldü ancak indirime rağmen kitap beklenen ilgiyi görmedi.