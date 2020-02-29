Erdoğan'ın şehitler sonrası ilk açıklamasında espriler, kahkahalar ve alkışlar...

Erdoğan Trump'la görüşmesini anlatırken yaptığı espriyi kendisini dinleyenlere anlattı, salonda bulunan AKP milletvekilleri ile birlikte güldü. Kahkaha ve espri tepki çekti. Erdoğan Trump'la görüşmesini şöyle anlattı: ''Ve dün gece Trump diyor ki, “burada Putin’in diyor ne beklentisi var, ne isteği var?”. Bunları söyledikten sonra “Kamışlı’da bir petrol olayı var bunların” dedim. “Orada petrol var mı?” dedi, “orada petrol var; fakat Deyrezzor kadar değil” dedim. (Gülüşmeler…)''