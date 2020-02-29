Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın şehitler sonrası ilk açıklamasında espriler, kahkahalar ve alkışlar... /29 Şubat 2020 13:20

Erdoğan'ın şehitler sonrası ilk açıklamasında espriler, kahkahalar ve alkışlar...

Tayyip Erdoğan'ın 36 askerin şehit olduğu İdlib'deki saldırının ardından yaptığı ilk açıklamadaki espri ve gülüşmeler tepki çekti

Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

Erdoğan Trump'la görüşmesini anlatırken yaptığı espriyi kendisini dinleyenlere anlattı, salonda bulunan AKP milletvekilleri ile birlikte güldü. Kahkaha ve espri tepki çekti. Erdoğan Trump'la görüşmesini şöyle anlattı: ''Ve dün gece Trump diyor ki, “burada Putin’in diyor ne beklentisi var, ne isteği var?”. Bunları söyledikten sonra “Kamışlı’da bir petrol olayı var bunların” dedim. “Orada petrol var mı?” dedi, “orada petrol var; fakat Deyrezzor kadar değil” dedim. (Gülüşmeler…)''
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Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

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