'Erdoğan'ın selamıyla' arayıp AKP'ye üye kaydediyorlar

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, AKP Ankara İl Başkanlığı’yla ilgili ilginç bir üye ve fişleme yöntemini gündeme getirdi.





Hakverdi, sosyal medya hesabından “AKP Ankara İl Başkanlığı ‘Cumhurbaşkanının selamıyla’ insanları arayarak partimize üye olun diyor” dedi. Hakverdi bu yöntemin bir baskı ve yeni bir fişleme yöntemi olduğunu vurgulayarak, “Bu bir baskı yöntemidir ve yeni bir fişleme modelidir. Bir an önce bu uygulamaya son verilmelidir!” yorumunda bulundu.





Bu arada iddiaya AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise “Telefonun başında bekliyormuşsun diye duyduk” şeklinde karşılık verdi.



