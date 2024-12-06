Erdoğan'ın sepeti 3,5 yılda 5 katına çıktı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde doldurduğu sepetteki ürünlerin şu an ne kadara satıldığını hesapladı.



Emir, 2021 Ekim ayında Erdoğan’ın 1002 liraya sepetini doldurduğu Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi’ndeki alışverişindeki yalnızca 272 lira tutan 13 kalemlik ürünün şimdiki fiyatlarını hesapladı.



2021 yılından bugüne kadar yaşanan fiyat artışlarına dikkati çeken Emir, "O günden bugüne Tarım Kredi Kooperatifi’nde yaptığımız hesaplara göre yüzde 499, yani yuvarlak hesap 5 kat fiyat artışı olmuş. 3,5 yılda Türkiye 5 kat enflasyon görmüş, fiyatlar 5 katına çıkmış ve maalesef vatandaşımızın alım gücü de giderek düşmüş" ifadesini kullandı.



Fiyatlarda yaşan artışa vurgu yapan Emir, Ankara’da bir Tarım Kredi Kooperatifi Marketi önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanı 2021 Ekim'inde Tarım Kredi Kooperatifi’ne gelip alışveriş yapmış ve çok ucuz olduğunu söylemişti. Sonrasında tartışma çıkınca da Tarım Kredi Kooperatifleri o günkü rakamları yayınlamıştı. tarım kredi market sepeti



O günkü rakamlara göre şeker 25 lira, bulgur 5,15 lira, mercimek 30,25 lira, un 18,90 liraymış. Bu Tarım Kredi Kooperatifi’nin 2021 Ekim’inde söylediği fiyatlar. Biz bu fiyatları geldik kontrol ettik, bütün rakamlara baktık. 5 kilogram şeker 180 lira olmuş, yüzde 616 artmış. 2,5 kilogramlık mercimek 141 lira olmuş, yüzde 367 artmış. Bir kilo bulgur 28,5 lira olmuş yüzde 453 artmış. 5 kilogramlık un o gün 18,90 liraymış, bugün 124 lira olmuş, yüzde 560 artmış. Zaten TÜİK’in gıda enflasyonu da yüzde 422. O günden bugüne Tarım Kredi Kooperatifi’nde bizim yaptığımız hesaplara göre yüzde 499, yani yuvarlak hesap 5 kat fiyat artışı olmuş. 3,5 yılda Türkiye 5 kat enflasyon görmüş, fiyatlar 5 katına çıkmış ve maalesef vatandaşımızın alım gücü de giderek düşmüş."