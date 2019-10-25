Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın SGK verilerini inceleyen memurlara hapis cezası /25 Ekim 2019 08:45

Erdoğan'ın SGK verilerini inceleyen memurlara hapis cezası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SGK kayıt verilerini inceleyen 5 memur, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaları ertelenmedi.

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Trabzon SGK İl Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Ş.Y., M.T., E.B., A.Y. ve H.T. adlı 5 personel kendilerine ait kullanıcı adlarıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kayıt bilgilerini sorguladığı gerekçesiyle hapis cezası aldı.

Habertürk’ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, müfettişler tarafından yapılan tespitin ardından 5 memur hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı. Soruşturmanın sonunda 5 SGK memuru hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle dava açıldı.

Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan memurlar, meraklarından dolayı bu sorgulamayı yaptıklarını belirterek, suç olduğunu bilmediklerini söyledi.

Sanıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi duyduklarını, yaşını ve aile üyelerini merak ettiklerini belirterek beraatlarını istedi.

Hakim, 3'ü kadın 5 veri memurunun her birini önce 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Sanıkların iyi halinden ötürü cezalarını 2.5 yıla indiren hakim, ertelemeye yer olmadığına hükmetti.
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