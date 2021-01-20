Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz /20 Ocak 2021 15:39

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den muhalefete yönelik saldırılara ilişkin açıklama beklediklerini söyleyip "Sessiz kalmak, şiddeti özendirmek anlamına gelir" dedi.

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı'nın, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçen Cuma düzenlenen saldırıya yönelik soruşturmayı yürüten savcı Alparslan Tufan'a ilişkin "Tavsiyemiz, hukuka riayet etmesi ve el âleme erkeklik göstereceğim diye boğulacağı suda kulaç atmamasıdır" sözlerini eleştirdi:

"Savcının tehdit edilmesi, ülkede geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok önemli. Bu konuda Erdoğan'ın, kamuoyunun önüne çıkıp açıklıkla yapılan saldırıyı kınaması ve faillerin yargılanmasını istemesi gerekiyor. 'Telefon açıp geçmiş olsun, dedim'. Bunlar değil. Sen 83 milyona hitap edeceksin, 83 milyona çağrıda bulunacaksın, 'Biz asla bu tür olayları, şiddeti kabul etmiyoruz ve kınıyoruz' diyeceksin. Eğer bunu yapabilirse bence görevini yapmış olur. Erdoğan'ın bu görevi yapması gerekiyor, bekliyoruz.

"Olayı soruşturacaksınız, olayı soruşturan savcı tehdit ediliyor. Akıl alacak şey değil. Tehdit edenler belli, odak noktaları belli, bunun üzerine de kararlılıkla gitmek lazım. Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama onun görüşünü açıklıkla ifade etmesine ortam sağlamak zorundasınız."

Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı
Kılıçdaroğlu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli'nin kamuoyuna bir açıklama yapması gerektiğini belirtip "'Biz yapılan olaylardan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz, Türkiye bunları kabul etmez, şiddete karşıyız, şiddete başvuranlar ve şiddeti özendirenler yakalanmalı ve yargılanmalı' diye açıklama yapmalılar. Sessiz kalmaları, şiddeti özendirdikleri anlamına gelir, bunu kabul etmiyoruz" dedi.

"Aşı takvimi belirsiz"
Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Türkiye'nin aşı gündemi var. 3 milyon doz aşı geldi, gerisiyle ilgili nasıl bir süreç işleyecek? Bununla ilgili sizinle bir şey paylaşıldı mı?" sorusunu da "Aşıyla ilgili toplumun önüne bir takvim konulmuş değil. 3 milyon doz geldi, arkasından yeni aşılar gelecek mi? Güçlü miktarda yani 20 milyon, 10 milyon, 30 milyon gibi bir aşının gelmesi lazım Türkiye'nin rahatlaması için. Bunların bağlantıları kuruldu mu, kurulmadı mı? Kimden, nereden, hangi ülkeden aşılar gelecek? Siz de bilmiyorsunuz, biz de bilmiyoruz. 600 milletvekili bunu bilmiyor. Sivil toplum örgütleri de bilmiyor. Sağlık çalışanları ve sağlık kuruluşları da bilmiyor. Orada kapalı bir dünya var. O kapalı dünyayı çözmeye çalışıyoruz" diye yanıtladı.
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