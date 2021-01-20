Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti.





Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı'nın, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçen Cuma düzenlenen saldırıya yönelik soruşturmayı yürüten savcı Alparslan Tufan'a ilişkin "Tavsiyemiz, hukuka riayet etmesi ve el âleme erkeklik göstereceğim diye boğulacağı suda kulaç atmamasıdır" sözlerini eleştirdi:





"Savcının tehdit edilmesi, ülkede geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok önemli. Bu konuda Erdoğan'ın, kamuoyunun önüne çıkıp açıklıkla yapılan saldırıyı kınaması ve faillerin yargılanmasını istemesi gerekiyor. 'Telefon açıp geçmiş olsun, dedim'. Bunlar değil. Sen 83 milyona hitap edeceksin, 83 milyona çağrıda bulunacaksın, 'Biz asla bu tür olayları, şiddeti kabul etmiyoruz ve kınıyoruz' diyeceksin. Eğer bunu yapabilirse bence görevini yapmış olur. Erdoğan'ın bu görevi yapması gerekiyor, bekliyoruz.

"Olayı soruşturacaksınız, olayı soruşturan savcı tehdit ediliyor. Akıl alacak şey değil. Tehdit edenler belli, odak noktaları belli, bunun üzerine de kararlılıkla gitmek lazım. Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama onun görüşünü açıklıkla ifade etmesine ortam sağlamak zorundasınız."



