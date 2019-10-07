"Erdoğan'ın sır küpü" 500 milyon TL borcu ödemiyor

“Erdoğan’ın sır küpü” 500 milyon TL’yi ödemiyor



GÖLGE BANKACI





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan “tek adam” rejiminin taşlarını döşerken ilk iş olarak medyayı tanzim etti.







Diş geçiremeyeceğini anladığı Zaman, Samanyolu, Bugün ve Taraf gibi medya gruplarının önce gelir kaynaklarını kuruttu.





Bu gruplara reklam veren firmaların kapısına vergi müfettişleri ya da AKP yöneticileri damladı.





“DOST BİRLİKLER” İÇİN HALKIN VERGİLERİNİ KULLANDI





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle hepsinin kapısına idari kararla kilit vuran Erdoğan diğer tarafta medyadaki mavi (dost) birliklerin sayısını artırmak için devletin imkânlarını yandaş işadamları için seferber etti.





Halkın vergileri ile bir dediğini iki etmeyecek işadamlarını vitrine koyarak kendisinin kontrolünde yeni bir medya inşâ etti.





O işadamlarından biri olan ve “Erdoğan’a aşığım.” diyecek kadar yandaşlıkta ileri giden Ethem Sancak, Uzan ailesinden alınıp Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Star gazetesini 5 kuruş ödemeden TMSF’den devralmıştı.





ETHEM SANCAK TEK KURUŞ ÖDEMEDİ





12 Mayıs 2015 tarihindeki ilk devir esnasında Fettah Tamince de ortaktı. Daha sonra Tamince hisselerini Sancak’a devretti. Sancak bu hisseler için de tek kuruş ödemedi.





Hepsi Erdoğan’ın onayı ile atılan bu adımlardan biri de 17 Ağustos 2017’de atıldı. O tarihte Sancak Es Medya AŞ’yi esrarengiz bir isme devretti.





24 TV ile 360 televizyonları, Star, Akşam ve Güneş gazeteleri, Alem, Dinamik ve Bilişim radyolarının yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon’da beş baskı tesisi tek kalemde Hasan Yeşildağ’ın mülkiyetine geçti.





Hasan Yeşildağ patron koltuğuna Zeki Yeşildağ'ı oturttu.





ERDOĞAN HAPSE GİRİNCE “SIR KÜPÜ” DE HAPSE GİRDİ!





Hasan Yeşildağ, AKP lideri Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nden arkadaşı, nam-ı diğer sır küpü”.





Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde (12 Aralık 1997) Ziya Gökalp'in bir şiirini okumuştu.





10 ay hapse mahkûm edilen Erdoğan, cezanın Yargıtay tarafından onanmasının akabinde 26 Mart 1999'da cezanın infazı için Pınarhisar Cezaevi'ne girmişti. Erdoğan 4 ay hapis yatmıştı.





Hasan Yeşildağ da “sahte çek” suçu sebebiyle tutuklanarak Pınarhisar Cezaevi’ne girmişti.





Hasan Yeşildağ’ın (sağda), Erdoğan’ı cezaevinde hem koruduğu hem de ziyaretçileri koordine etmek için bir nevi özel kalem müdürlüğü görevini ifa ettiği belirtiliyordu.





Pınarhisar Cezaevi’nde geçirmek maskesiyle buraya yerleşmişti. Bir başka ifade ile birileri tarafından yerleştirilmişti.





Hasan Yeşildağ önce Pınarhisar'dan sekiz ev kiralamış, buralara güvenilir isimler yerleştirmişti.





İlçe girişindeki benzinlik kameralarla donatılmış, böylece ilçeye giriş-çıkış kontrol altına alınmıştı.





ÜÇ KAMU BANKASINA 500 MİLYAR TL BORCU VAR





Yıllar sonra medya patronu olarak sahneye çıkan Erdoğan’ın sır küpü ile kamu bankaları karşı karşıya geldi.





Yeşildağ’ın kardeşi Zeki Yeşildağ’ın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturduğu T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’a toplam 500 milyon lira kredi borcu var.





Kriz yüzünden 150'ye yakın kişiyi işten atan Yeşildağ aylardır bankalara da piyasaya da ödeme yapmıyor.





Vadesi geçen alacaklarını tahsil etmek için Yeşildağ ile görüşen üç bankanın genel müdürü tahsilat adına bir mesafe kat edemedi.





Üstelik Yeşildağ’ın banka genel müdürlerine, “Bunlar benim malım değil. Bana Reis (Erdoğan) sen vaziyet et’ dedi. Gidin bu parayı isteyebiliyorsanız kendisinden isteyin. Hepsini kapatırım. Reis'e hesabını siz verirsiniz!” dediği iddia ediliyor.





ESKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT UYSAL İLE GÖRÜŞTÜ





Yeşildağ, İstanbul’dan tanıştığı Mevlüt Uysal’a (Kadir Topbaş, 23 Eyül 2017’de zorla istifa ettirildiğinde yerine geçen isim) benzer mesajlar vermiş.





Uysal mayıs ayında Halkbank yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti.





Aynı görüşmede Hasan Yeşildağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 23 Haziran’a kadar “ilan” ismi altında her ay 12 milyon TL geldiğini, ancak bu paranın Ekrem İmamoğlu başkan seçilince kesildiğini de söylemiş.





Yeşildağ’ın Saray’da Erdoğan ile görüştüğü ve gecikmiş ödemelere bir çare bulunacağına dair söz aldığı da konuşuluyor.





Erdoğa’ın Yeşildağ’a, “Televizyonları ayakta tutmaya bak. Gerekirse gazetelerden ikisini kapat. İnternetten devam et. Para meselesine bir formül bulacağız.” şeklinde açık çek verdiği iddia ediliyor.





BANKALAR HACİZ İŞLEMİNE CESARET EDEMİYOR





Saray’dan aldığı cesaretle kamu bankalarına yüz vermeyen Yeşildağ’ın medya grubuna herhangi bir haciz işlemi de tesis edilemiyor.





Faiz indiriminden sonra borçların yeniden yapılandırılacağı ve T Medya’ya yeni kredi verileceği ya da Ağaoğlu’nun batıklarını devralan Varlık Fonu’nun benzer bir devri işlemini T Medya’da da yapabileceği belirtiliyor.





Yeşildağ, damat Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın idare ettiği Sabah-ATV grubunun bütün kaynakları tek başına kullandığını belirterek Erdoğan’a şikâyette de bulunmuş.





Yeşildağ şunları söylemiş: “Kamu kurumları, bankalar ilanlarını ağırlıklı olarak Sabah’a, A Haber’e ve ATV’ye veriyor. Reklamların yüzde 70-80’i Turkuvaz Medya’ya gidiyor. Bizler üvey evlat mıyız?”





ESAS MERKEZ ÜSKÜDAR’DA





Ödenmiş sermayesi 765,9 milyon TL olan T Medya Yatırım San. ve Tic. A.Ş’nin iki üç adresinden biri de Okul Sk. No:1 Altunizade Sitesi E Blok D:16 34662 Üsküdar / İstanbul.





Bir diğer adres (medya grubunun bulunduğu) ise şöyle: Atatürk Mh. Bahariye Cd. No: 31 Asma Kat İkitelli-Küçükçekmece / İstanbul.





HASAN YEŞİLDAĞ KİMDİR?





Hazır Hasan Yeşildağ’dan bahsetmişken bazı bilgileri tekrar hatırlatmak istedim.





Erdoğan’ın sır küpü ya da kara kutusu medya patronu olmasına rağmen ortalıkta fazla görünmüyor. Bildik en net fotoğrafı Erdoğan ile Pınarhisar Cezaevi’nde çektirdikleri fotoğraf.





Aslen Rizeli olan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Zeki Yeşildağ, Emlakbank’ın eski genel müdürü Engin Civan’ın kızı ile evli.





“Civangate” skandalının bir numaralı ismi Engin Civan!





Hasan Yeşildağ’ın ismi gazeteci Abdi İpekçi suikastinde de geçmiş, tutuklanmış, itirafçı olduğu iddia edilmişti.





Suikastçi Mehmet Ali Ağca ile Hasan Yeşildağ Kartal’da ortak ticaret yapıyordu.





UYUŞTURUCUDAN HAPİS YATTI





İsviçre'de uyuşturucu ve yer altı faaliyetlerinden dolayı cezaevinde yattı.





Kardeşlerinden Ali, çeteci Ali Fevzi Bir'i fidye için kaçırmaktan aranıyordu.





2008 yılında Rizeliler Günü için yapılan kutlamalara dönemin Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, AKP Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu, AKP İl Başkanı Yılmaz Katmer, Çayeli Kaymakamı Mehmet Aktaş, THY Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdi Topçu ve Hasan Yeşildağ katılmıştı.





13 Haziran 2018: Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Mehmet Yeşildağ’ın cenaze namazı Kasımpaşa’da Piyalepaşa Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Avrupa Birliği bakanı Egemen Bağış, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal başta olmak çok sayıda AKP’li belediye başkanı katıldı.

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