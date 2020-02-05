"Erdoğan'ın 'Slava Ukreine'i Rusya'ya meydan okuma olarak görülmüş"

Türkiye ile Rusya arasında bir yandan İdlib'de sekiz Türkiye askeri ve sivilin öldürülmesi krizi yaşanırken, bir yandan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'yı ziyareti sırasında verdiği mesajlar ve bu ülkenin ordusuna 200 milyon TL hibe edeceğini açıklaması, ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu.





Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, hem İdlib hem de Ukrayna krizlerini irdelediği yazısında, meselenin Ukrayna kısmıyla ilgili, Erdoğan'ın Ukraynalı askerleri 'Slava Ukreine' (Şan olsun Ukrayna'ya) şeklinde selamlamasının Rusya'da 'meydan okuma' olarak yorumlandığını belirtti.





Yazının ilgili bölümünde Zeyrek şu satırları kaleme aldı:





"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda Rusya'ya ılımlı mesajlar gönderse de Ukrayna seyahatindeki bir detay Rusların büyük tepkisini çekmiş. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vlademir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılanırken askerleri “slava ukreine (şan olsun Ukrayna'ya)” diye selamladı.





2018'den beri resmi törenlerde kullanılan bu selamlama 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya karşıtlığının sembolü olarak görülüyor. Moskova'daki meslektaşımız Fuad Safarov'un aktardığına göre, Rusya'nın önde gelen gazetecileri, siyaset bilimcileri sosyal medya paylaşımlarında Erdoğan'ın bu sözlerini 'Rusya'ya meydan okuma' olarak yorumlamış."





Yazısının İdlib bölümünde ise, Zeyrek, "Ne olduğunu bilmek hepimizin hakkı" ifadelerini kullandı ve ekledi:





"Ankara'ya göre, TSK sevkiyatı daha önce Rus komutanlara bildirmişti ve gerekli koordinatları teslim etmişti. Rus komuta merkezi de o koordinatları bölgedeki bütün birliklerle paylaşmıştı. Öyle anlaşılıyor ki Esad birlikleri, Rusya'dan aldıkları o verileri, bir çatışma çıkmaması konusunda hassasiyet göstermek yerine, Mehmetçiği doğrudan hedef seçmek için kullandı. Rejim ordusunun taktik unsurlarının Rus generaller tarafından koordine edildiğini biliyoruz. Haliyle, başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere aklıselim düşünen herkes, saldırıdan Rusya'yı birinci derece sorumlu tuttu. Buna karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tersini yaptı. Hükümet de Rusya'ya ılımlı mesajlar vermeyi seçti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin bu ılımlı mesajlarını Ruslar nasıl karşıladı? Türkiye'yi suçlayıp, Esad ordusunu haklı çıkarmaya çalışarak! Nasıl mı?





TSK unsurlarının, İdlib'deki operasyonları hakkında önceden bilgi paylaşmadığını, rejimin meşru müdafaa yaptığını ima ederek. Gördüğünüz gibi, hem saldırının gerçekleşme şekli, hem koordinat paylaşımı gibi konularda tarafların açıklamalarında ciddi çelişkiler var. Hem bu çelişkilerin giderilmesi, hem Ankara'da hükümetin ortaya koyduğu “Rusya'yı koruyup kollama” çabasının nedenlerinin anlaşılması için halkın bilgilendirilmesinde fayda var."