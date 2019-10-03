Samanyolu Haber /Politika / ''Erdoğan'ın sonu Evren ile aynı olabilir'' deyince... /03 Ekim 2019 12:41

''Erdoğan'ın sonu Evren ile aynı olabilir'' deyince...

Emekli amiral Atilla Kıyat, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın akıbetinin darbeci Kenan Evren'in akibeti ile aynı olabileceğini iddia etti. Bu sözlere AKP'nin cevabı çok sert oldu.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin bir numaralı ismi Kenan Evren ile mukayese eden emekli amiral Atila Kıyat’a sert sözlerle cevap verdi. Çelik, Kıyat'ı "Nazi” diye niteledi.

"KENAN EVREN İLE ERDOĞAN'IN SONLARI BİRBİRİNE BENZEYEBİLİR"

Emekli amiral Atilla Kıyat, şahsi Twitter hesabında, “Seçim barajını yüzde 10’a çıkaran Kenan Evren’le, bugün seçilme barajını yüzde 40’a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir.” ifadelerini kullanmıştı. 

Bu sözlere AKP'nin cevabı gecikmedi. 

Parti sözcüsü Çelik, “Bu şahıs amirallik yapmış, kendi ülkesinin devlet başkanını belli bir sonla tehdit edecek kadar şuurunu kaybetmiş. Bir siyasi tartışma yapıldığı zaman bunlar nasıl zihniyetlerdir ki hemen siyasi cellatlığa soyunuyorlar." dedi. 

ÇELİK'TEN KIYAT'A "NAZİ SUBAYI" İMASI

Çelik, "Şimdi birisi çıkıp kendisini Türk ordusunun mensubu olduğunu unutup, bir takım Nazi subaylarına benzetmeye kalksa bu ne kadar yakışık alırsa, kendisinin bu yaptığı açıklama Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına karşı yaptığı açıklama bu kadar yakışık alır." diye konuştu.  

Kıyat'ı "siyasi cellatlık yaptığın iddia eden Çelik, Cumhurbaşkanına son biçmeye çalışıyor. Bu kadar ahlaksız, bu kadar izandan yoksun, bu kadar gayri insani bir şey olabilir mi?” dedi.

ATİLLA KIYAT’TAN ÇELİK’E: GIYABIMDA ATIP TUTMAK KOLAY

Atilla Kıyat, Çelik'e Twitter hesabından cevap verdi. 

“Ömer Çelik; Benim dokunulmazlığım yok. Öncelikle ahlaksız sözünüzü size iade ederim." diyen Kıyat, "Gündeminizde kırk artı bir yoksa niye alındınız? Sözüm kırk artı bir diyenler için geçerlidir. Evet onurumla koramirallik yaptım. (E) Kora. Olarak da onurumla yaşayacağım." dedi. 

Kıyat, "Ömer Çelik; Gıyabımda atıp tutmak kolay… Ahlaklı iseniz, siyasi cellat değilseniz, sizi, sizin seçeceğiniz platformda, tartışmaya davet ediyorum. Hayır derseniz, yargıda tartışacağız.” ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 40+1" TARTIŞMASINI AKP BAŞLATTI

AKP'nin eski Bursa milletvekili Faruk Çelik, "Yüzde 50+1 Türkiye'yi yorar. Yüzde 40+1 alan cumhurbaşkanı seçilsin." teklifine Erdoğan da destek vermişti. 

Erdoğan, "Muhafetten böyle bir teklif gelirse değerlendiririz." demişti. Araştırma şirketi KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağırdır, AKP'nin çekirdek oyunun yüzde 30'un altına indiğini belirmişti.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Erdoğan'ın sonu Evren ile aynı olabilir'' deyince... Sonraki Haber >>

Askerlerin yürüyüşü sosyal medyada olay oldu

Askerlerin yürüyüşü sosyal medyada olay oldu

AKP'nin boykot başlattığı 'Hamidiye Su'nun Abdülhamit dizisinde reklamı yapılmış

AKP'nin boykot başlattığı 'Hamidiye Su'nun Abdülhamit dizisinde reklamı yapılmış

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Köprü böyle çöktü!

Köprü böyle çöktü!

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:57:44