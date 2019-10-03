''Erdoğan'ın sonu Evren ile aynı olabilir'' deyince...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin bir numaralı ismi Kenan Evren ile mukayese eden emekli amiral Atila Kıyat’a sert sözlerle cevap verdi. Çelik, Kıyat'ı "Nazi” diye niteledi.





"KENAN EVREN İLE ERDOĞAN'IN SONLARI BİRBİRİNE BENZEYEBİLİR"





Emekli amiral Atilla Kıyat, şahsi Twitter hesabında, “Seçim barajını yüzde 10’a çıkaran Kenan Evren’le, bugün seçilme barajını yüzde 40’a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir.” ifadelerini kullanmıştı.





Bu sözlere AKP'nin cevabı gecikmedi.





Parti sözcüsü Çelik, “Bu şahıs amirallik yapmış, kendi ülkesinin devlet başkanını belli bir sonla tehdit edecek kadar şuurunu kaybetmiş. Bir siyasi tartışma yapıldığı zaman bunlar nasıl zihniyetlerdir ki hemen siyasi cellatlığa soyunuyorlar." dedi.





ÇELİK'TEN KIYAT'A "NAZİ SUBAYI" İMASI





Çelik, "Şimdi birisi çıkıp kendisini Türk ordusunun mensubu olduğunu unutup, bir takım Nazi subaylarına benzetmeye kalksa bu ne kadar yakışık alırsa, kendisinin bu yaptığı açıklama Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına karşı yaptığı açıklama bu kadar yakışık alır." diye konuştu.







Kıyat'ı "siyasi cellatlık yaptığın iddia eden Çelik, Cumhurbaşkanına son biçmeye çalışıyor. Bu kadar ahlaksız, bu kadar izandan yoksun, bu kadar gayri insani bir şey olabilir mi?” dedi.





ATİLLA KIYAT’TAN ÇELİK’E: GIYABIMDA ATIP TUTMAK KOLAY





Atilla Kıyat, Çelik'e Twitter hesabından cevap verdi.





“Ömer Çelik; Benim dokunulmazlığım yok. Öncelikle ahlaksız sözünüzü size iade ederim." diyen Kıyat, "Gündeminizde kırk artı bir yoksa niye alındınız? Sözüm kırk artı bir diyenler için geçerlidir. Evet onurumla koramirallik yaptım. (E) Kora. Olarak da onurumla yaşayacağım." dedi.





Kıyat, "Ömer Çelik; Gıyabımda atıp tutmak kolay… Ahlaklı iseniz, siyasi cellat değilseniz, sizi, sizin seçeceğiniz platformda, tartışmaya davet ediyorum. Hayır derseniz, yargıda tartışacağız.” ifadelerini kullandı.





"YÜZDE 40+1" TARTIŞMASINI AKP BAŞLATTI





AKP'nin eski Bursa milletvekili Faruk Çelik, "Yüzde 50+1 Türkiye'yi yorar. Yüzde 40+1 alan cumhurbaşkanı seçilsin." teklifine Erdoğan da destek vermişti.





Erdoğan, "Muhafetten böyle bir teklif gelirse değerlendiririz." demişti. Araştırma şirketi KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağırdır, AKP'nin çekirdek oyunun yüzde 30'un altına indiğini belirmişti.